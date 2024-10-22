Аналізуючи код майбутнього оновлення iOS 18.1, програміст Аарон Перріс виявив ознаки того, що компанія зараз працює над оновленням Magic Mouse. Крім того, разом із мишкою вийдуть Magic Keyboard і Trackpad. Про це пише видання MacRumors.

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Підтверджень немає, але ось теорії

Очікується, що майбутні аксесуари будуть забезпечені не лише покращеною продуктивністю, а й деякими змінами дизайну. Код операційної системи містить посилання на нові версії аксесуарів, але не пояснює, які саме оновлення у них буде внесено.

Аарон Перріс також каже, що знайшов згадку про те, що клавіатура може мати кілька версій, включаючи варіанти з Touch ID і цифровими блоками .

. Що ми можемо стверджувати точно, так це те, що компанія цього разу переведе свої аксесуари на USB-C , оскільки Apple рухається в напрямку стандартизації цього зарядного порту і відходить від порту Lightning для всіх своїх пристроїв.

, оскільки Apple рухається в напрямку стандартизації цього зарядного порту і відходить від порту Lightning для всіх своїх пристроїв. Нарешті, всі сподіваються на те, що виробник прислухається до користувачів і змінить Magic Mouse таким чином, щоб порт заряджання більше не знаходився знизу.



Apple розмістила пост зарядки на нижній частині корпусу, що унеможливлює користування під час заряджання / Фото MacRumors

Існує ймовірність, що Apple представить оновлені версії Magic Mouse та Magic Keyboard разом з новою моделлю Mac M4, що, за деякими даними, може статися десь у жовтні. З огляду на те, що Apple має тенденцію випускати оновлені аксесуари одночасно з випуском апаратного забезпечення, представлення оновлених аксесуарів у цей час є найімовірнішим.