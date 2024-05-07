Apple представила новий iPad Air: характеристики та ціна ґаджета

Презентація Apple Let Loose, яка відбулася увечері 7 травня, була присвячена виключно новим планшетам iPad. Першим компанія показала оновлений iPad Air. Авжеж він в усьому кращий, ніж попередня модель.

Ґаджет отримав потрійну швидкість, покращену камеру та низку функцій для продуктивності та розваг. 24 Канал уважно дивився презентацію і має що вам розказати про свіжий девайс.

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Більше деталей про новинку

Нове покоління планшета iPad Air відзначається двома розмірами екрана: 11 та 13 дюймів Liquid Retina. Головною зміною став процесор Apple M2, що забезпечує 50% більшу продуктивність порівняно з попереднім чіпсетом Apple M1.

Тепер базова версія пристрою має 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також доступні конфігурації з 512 ГБ та 1 ТБ пам'яті.

Оновлений iPad Air отримав фронтальну камеру, розташовану вздовж довшої сторони корпусу, що полегшує користування у ландшафтному режимі, зокрема, при підключенні клавіатури. Ззаду розміщено одну камеру.

Продукт продовжує підтримувати роботу з Magic Keyboard та Apple Pencil, причому оновлений олівець підтримує функцію наведення, яка раніше була доступна лише для iPad Pro. Зарядка здійснюється через USB-C. Корпус виготовлений з переробленого алюмінію.



Характеристики нового iPad Air / Фото Apple

Ціна нового Apple iPad Air

Ціни на iPad Air розпочинаються від 599 доларів за версію з екраном 11 дюймів і від 799 доларів за версію з екраном 13 дюймів.

Попереднє замовлення доступне в деяких країнах, включаючи США, починаючи з 7 травня, а продажі стартують на наступному тижні. Планшет представлений у кольорах Blue, Purple, Starlight та Space Gray.



Ціни на нові iPad Air / Фото Apple