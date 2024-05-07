Гаджет получил тройную скорость, улучшенную камеру и ряд функций для производительности и развлечений. 24 Канал внимательно смотрел презентацию и имеет что вам рассказать о свежем девайсе.

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Больше деталей о новинке

Новое поколение планшета iPad Air отмечается двумя размерами экрана: 11 и 13 дюймов Liquid Retina. Главным изменением стал процессор Apple M2, обеспечивающий 50% большую производительность по сравнению с предыдущим чипсетом Apple M1.

Теперь базовая версия устройства имеет 128 ГБ встроенной памяти, а также доступны конфигурации с 512 ГБ и 1 ТБ памяти.

Обновленный iPad Air получил фронтальную камеру, расположенную вдоль длинной стороны корпуса, что облегчает пользование в ландшафтном режиме, в частности, при подключении клавиатуры. Сзади размещена одна камера.

Продукт продолжает поддерживать работу с Magic Keyboard и Apple Pencil, причем обновленный карандаш поддерживает функцию наведения, которая ранее была доступна только для iPad Pro. Зарядка осуществляется через USB-C. Корпус изготовлен из переработанного алюминия.



Характеристики нового iPad Air / Фото Apple

Цена нового Apple iPad Air Apple iPad Air

Цены на iPad Air начинаются от 599 долларов за версию с экраном 11 дюймов и от 799 долларов за версию с экраном 13 дюймов.

Предварительный заказ доступен в некоторых странах, включая США, начиная с 7 мая, а продажи стартуют на следующей неделе. Планшет представлен в цветах Blue, Purple, Starlight и Space Gray.