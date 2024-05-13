Про які новинки штучного інтелекту оголосить Apple на конференції WWDC

Наближається велика конференція WWDC від Apple, яка традиційно зосередиться на програмному забезпеченні. Компанія збирає публіку на 10 червня й проводитиме свої заходи протягом чотирьох днів. Велику увагу, як обіцяють інсайдери, приділять штучному інтелекту. Але найбільше уваги дістанеться одній технології.

Чого чекати від WWDC

Як повідомляється, Apple зосередить свій перший етап розгортання генеративного штучного інтелекту на покращенні розмовних функцій Siri. Джерела стверджують, що на початку минулого року керівники компанії зрозуміли, що ChatGPT робить Siri застарілою та значно її обганяє в можливостях. Тож компанія нібито вирішила, що принципи великої мовної моделі (LLM), що лежать в основі чат-бота OpenAI, можуть дати віртуальному асистенту iPhone необхідний поштовх уперед.

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Як повідомляється, Apple представить нову версію Siri на основі генеративного ШІ під час свого виступу першого дня 10 червня.

Старші віцепрезиденти компанії Крейг Федерігі та Джон Джаннандреа тестували ChatGPT протягом декількох тижнів, перш ніж компанія зрозуміла, що Siri відстає. Варто сказати, що це розуміння прийшло до них з багаторічним запізненням, адже деякі конкурентні технології вже давно перевершили голосового помічника Apple.

Компанія розглядає генеративний ШІ як нову перспективну сферу, що з'являється раз на десятиліття, і на яку варто спрямувати величезні ресурси. Вона скасувала свій проєкт "Apple Car" вартістю 10 мільярдів доларів на початку цього року, а потім перепризначила багатьох його інженерів для роботи над генеративним ШІ.

Керівництво Apple нібито побоюється, що моделі штучного інтелекту можуть з часом замінити усталене програмне забезпечення, таке як iOS, перетворивши iPhone у порівнянні з ним на "німу цеглину". Незграбні, недолугі та в цілому непереконливі гаджети першої хвилі спеціалізованих ШІ, такі як Humane AI Pin, недостатньо хороші й просунуті, щоб становити загрозу. Але це може змінитися з розвитком програмного забезпечення, коли інші виробники смартфонів інтегруватимуть більше ШІ в свої операційні системи.

Судячи з усього, Apple поки що не запускає прямих конкурентів таким лідерам генеративного ШІ, як ChatGPT, Midjourney або ElevenLabs. Замість цього вона почне з нової Siri та оновлених моделей iPhone, пристосованих до кращої обробки локальних даних. Крім того, компанія, як повідомляється, додасть функцію підсумовування тексту в додаток "Повідомлення".

Samsung і Google вже "прокачали" свої флагманські телефони різними функціями генеративного ШІ, які виходять далеко за межі вдосконалення віртуальних асистентів. До них належать інструменти для редагування фотографій, створення тексту та покращення транскрипції. Ці функції зазвичай покладаються на хмарні сервери для обробки, тоді як підхід Apple нібито надаватиме пріоритет конфіденційності та оброблятиме запити локально. Тож Apple, очевидно, почне з більш спрощеного підходу, який полягає у вдосконаленні того, що вже є.