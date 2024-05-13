Чего ждать от WWDC

Как сообщается, Apple сосредоточит свой первый этап развертывания генеративного искусственного интеллекта на улучшении разговорных функций Siri. Источники утверждают, что в начале прошлого года руководители компании поняли, что ChatGPT делает Siri устаревшей и значительно ее обгоняет в возможностях. Поэтому компания якобы решила, что принципы большой языковой модели (LLM), лежащие в основе чат-бота OpenAI, могут дать виртуальному ассистенту iPhone необходимый толчок вперед.

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Как сообщается, Apple представит новую версию Siri на основе генеративного ИИ во время своего выступления первого дня 10 июня.

Старшие вице-президенты компании Крейг Федериги и Джон Джаннандреа тестировали ChatGPT в течение нескольких недель, прежде чем компания поняла, что Siri отстает. Стоит сказать, что это понимание пришло к ним с многолетним опозданием, ведь некоторые конкурентные технологии уже давно превзошли голосового помощника Apple.

Компания рассматривает генеративный ИИ как новую перспективную сферу, появляющуюся раз в десятилетие, и на которую стоит направить огромные ресурсы. Она отменила свой проект "Apple Car" стоимостью 10 миллиардов долларов в начале этого года, а затем переназначила многих его инженеров для работы над генеративным ИИ.

Руководство Apple якобы опасается, что модели искусственного интеллекта могут со временем заменить устоявшееся программное обеспечение, такое как iOS, превратив iPhone по сравнению с ним в "немой кирпич". Неуклюжие, нелепые и в целом неубедительные гаджеты первой волны специализированных ИИ, такие как Humane AI Pin, недостаточно хороши и продвинуты, чтобы представлять угрозу. Но это может измениться с развитием программного обеспечения, когда другие производители смартфонов будут интегрировать больше ИИ в свои операционные системы.

Судя по всему, Apple пока не запускает прямых конкурентов таким лидерам генеративного ИИ, как ChatGPT, Midjourney или ElevenLabs. Вместо этого она начнет с новой Siri и обновленных моделей iPhone, приспособленных к лучшей обработке локальных данных. Кроме того, компания, как сообщается, добавит функцию суммирования текста в приложение "Сообщения".

Samsung и Google уже "прокачали" свои флагманские телефоны различными функциями генеративного ИИ, которые выходят далеко за пределы совершенствования виртуальных ассистентов. К ним относятся инструменты для редактирования фотографий, создания текста и улучшения транскрипции. Эти функции обычно полагаются на облачные серверы для обработки, тогда как подход Apple якобы будет предоставлять приоритет конфиденциальности и обрабатывать запросы локально. Поэтому Apple, очевидно, начнет с более упрощенного подхода, который заключается в совершенствовании того, что уже есть.