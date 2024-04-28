Apple хочет интегрировать AI в телефоны

Как стало известно журналистам, компания Apple Inc. снова начала переговоры с OpenAI. Цель– создать новые функции для iPhone, которые должны появиться в телефонах уже к концу этого года.

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В частности, компании обсуждают возможность интеграции функций от OpenAI в iOS 18 – следующую операционную систему для iPhone. Интересно, что Apple также ведет активные переговоры с Google, чтобы лицензировать чат-бота Gemini.

Каких партнеров использовать в будущем, в Apple пока не решили. Однако в компании считают, что необходимо интегрировать функции искусственного интеллекта в систему как можно скорее, пока это не сделали конкуренты.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Следующая ОС для iPhone будет точно включать несколько новых функций на основе языковой модели от самого Apple. Она способна генерировать текст, который похож на человеческое звучание.

В компании считают, что таким образом могут предложить пользователям новые функции и победить конкурентов. Напомним, в Китае продажи iPhone резко упали, вместо этого местный рынок предпочитает местные бренды.