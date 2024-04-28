Apple хоче інтегрувати AI в телефони

Як стало відомо журналістам, компанія Apple Inc. знову почала переговори з OpenAI. Мета – створити нові функції для iPhone, які повинні з'явитися у телефонах вже до кінця цього року.

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Зокрема, компанії обговорюють можливість інтеграції функцій від OpenAI в iOS 18 – наступну операційну систему для iPhone. Цікаво, що Apple також веде активні переговори з Google, аби ліцензувати чат-бота Gemini.

Яких саме партнерів використовувати в майбутньому, в Apple поки що не вирішили. Однак в компанії вважають, що необхідно інтегрувати функції штучного інтелекту в систему якомога швидше, поки цього не зробили конкуренти.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.



Наступна ОС для iPhone точно включатиме кілька нових функцій на основі мовної моделі від самого Apple. Вона здатна генерувати текст, який схожий на людське звучання.

У компанії вважають, що таким чином можуть запропонувати користувачам нові функції та перемогти конкурентів. Нагадаємо, у Китаї продажі iPhone різко впали, натомість місцевий ринок надає перевагу місцевим брендам.