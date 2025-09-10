Разом із презентацією iPhone 17 Apple прибрала зі свого каталогу чотири старіші моделі смартфонів. Під скорочення потрапили iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, які більше не доступні у фірмових магазинах.

Apple дотримується принципу "нове замінює старе", тому з виходом лінійки iPhone 17 компанія зняла з виробництва й офіційного продажу чотири попередні моделі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digitaltrends.

Отже, з виробництва знято чотири попередні моделі:

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max.

Відтепер їх неможливо купити напряму в Apple, хоча залишки ще можна знайти у сторонніх рітейлерів.

Оскільки виробництво цих пристроїв завершено, запаси в магазинах будуть обмеженими. Очікується, що залишкові партії iPhone 15 та 16 серії продаватимуться за зниженими цінами.

У 2025 році Apple відмовилася від моделі з приставкою Plus у новій серії, тож iPhone 16 Plus став останнім "плюсовим" смартфоном, доступним у компанії.

Також оновлено ціни на інші попередні моделі:

iPhone 16e – від 599 долларів;

iPhone 16 – від 699 долларів (доступна лише версія зі 128 ГБ пам'яті);

iPhone 16 Plus – від 799 долларів (версії зі 128 ГБ та 256 ГБ).

Таким чином, Apple скоротила асортимент, зробивши акцент на новій серії iPhone 17, серед якої з’явився й перший тонкий смартфон бренду – iPhone Air.

Коли iPhone 17 з'явиться в Україні?

Хоча офіційні продажі у світі стартують 19 вересня, деякі українські магазини вже почали приймати попередні замовлення, оголошуючи орієнтовні ціни. Офіційні партнери Apple в Україні планують розпочати продажі з 26 вересня.

Стартові ціни на нові iPhone у США починаються від 799 доларів за базову модель та сягають 1199 доларів за флагманський iPhone 17 Pro Max. Однак в Україні вартість буде відчутно вищою. Це пояснюється кількома факторами. До американської ціни додається 20% ПДВ та митні збори, а також витрати на логістику й сертифікацію пристроїв для українського ринку. Крім того, на кінцеву вартість впливають коливання курсу гривні до долара