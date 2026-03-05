Apple не буде класти у комплектацію нового MacBook цей важливий аксесуар

Нові ноутбуки Apple, представлені цього тижня, у Великій Британії та країнах ЄС продаються без зарядного адаптера в комплекті. Покупцям доведеться докуповувати блок живлення окремо під час оформлення замовлення або пізніше. Водночас в інших регіонах компанія все ще додає зарядку до коробки.

Компанія Apple почала продавати нові моделі MacBook без зарядного адаптера у Великій Британії та країнах Європейського Союзу. Це стосується всіх ноутбуків, представлених цього тижня, зокрема MacBook Neo, MacBook Air і MacBook Pro. Про це пише Macrumors.

Чому Apple продає MacBook без зарядки в Європі?

Таке правило діє у Великій Британії та державах ЄС, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією. Покупці цих пристроїв не отримують блок живлення разом із ноутбуком – за потреби його потрібно додати до замовлення під час покупки або придбати пізніше окремо.

Фактично компанія почала впроваджувати таку практику ще раніше. Торік Apple вже прибрала зарядний адаптер із базової версії 14-дюймового MacBook Pro для цих регіонів.

Як пише Macworld, у більшості інших країн світу ситуація інша. Наприклад, у США нові ноутбуки Apple постачаються з адаптером живлення в комплекті без додаткової оплати.

Так, MacBook Neo у США комплектується адаптером Apple 20W USB-C Power Adapter, який окремо продається за 19 доларів. А 16-дюймовий MacBook Pro постачається з потужнішим 140W USB-C Power Adapter, що окремо коштує 99 доларів.

Незалежно від регіону продажу Apple все ж додає до всіх нових MacBook кабель для заряджання. У комплекті йде USB-C або MagSafe 3 кабель.

Чим ще пожертвувала Apple заради низької ціни MacBook Neo?

Одним із найбільш несподіваних рішень стала конфігурація роз'ємів. MacBook Neo оснащений двома портами USB-C, проте вони мають різні специфікації. Перший порт підтримує стандарт USB 3 зі швидкістю передачі даних до 10 Гігабітів на секунду і дозволяє підключати зовнішній монітор через DisplayPort. Другий порт обмежений швидкістю USB 2, що становить лише 480 Мегабітів на секунду.

Також ноутбук підтримує лише один зовнішній дисплей, що нагадує обмеження перших моделей на чипах Apple Silicon. Питання пам'яті в новій моделі також вирішене досить жорстко. Користувачі обмежені лише 8 Гігабайтами оперативної пам'яті без жодної можливості розширення.