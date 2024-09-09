Apple розкрила деталі про свій штучний інтелект, зокрема нову функцію Visual Intelligence

На своїй презентації 9 вересня Apple небагато сказала про штучний інтелект. До того ж більшість згаданої інформації ми й так уже знали. Ось усе, що чекає на нас у рамках Apple Intelligence.

Доступність Apple Intelligence

Сьогодні компанія оголосила, що її функції штучного інтелекту Apple Intelligence почнуть працювати в бета-версії, починаючи з жовтня, в iOS 18.1, тобто відразу з запуском нових смартфонів на нові функції очікувати не варто.

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Перші функції пакета Apple Intelligence будуть доступні виключно для англомовних користувачів США. Згодом Apple розгорне Apple Intelligence на більшу кількість мов. У грудні компанія додасть підтримку діалектів англійської мови в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Південній Африці та Великої Британії.

Нові мови також з'являться у 2025 році. Компанія Apple пообіцяла запустити Apple Intelligence китайською, французькою, японською та іспанською у 2025 році.

Після запуску Apple Intelligence буде доступна безкоштовно для користувачів iPhone 15 Pro, iPhone 16 та iPhone 16 Pro. Користувачі Mac або iPad з версією M1 або пізнішою також можуть отримати доступ до функцій Apple Intelligence.

Apple офіційно не підтвердила, які саме частини Apple Intelligence будуть запущені й коли:

Починаючи з жовтня, ми очікуємо, що компанія дебютує з генеруванням та коректурою текстів, резюмуванням повідомлень, резюмуванням електронних листів, функцією Reduce Interruptions focus (новий режим фокусування, який використовує ШІ, щоб показувати лише важливі сповіщення, відфільтровуючи все інше) та функцією видалення об'єктів з фото Clean Up у додатку "Фотографії".

Також очікується можливість запису та транскрибування телефонних дзвінків,

Хоча компанія про це не сказала, але чутки свідчать, що функція генерації зображень, як-от Genmoji та Image Playgrounds, з'явиться у грудні. Марк Гурман мав рацію, коли говорив, що їх не покажуть на презентації.

Компанія також згадала про нову більш персоналізовану Siri, але деталей не надала. З більше ранніх чуток ми знаємо, що голосовий помічник буде побудований на штучному інтелекті, зможе розуміти контексти, інтегруватися з вашими додатками та особистою інформацією, щоб краще розуміти ваші потреби та інше.

Apple винайшла власну версію Google Lens під назвою Visual Intelligence

Apple також представила нову функцію під назвою "Візуальний інтелект" в iPhone 16. З демонстрації, яку Apple показала в рамках свого заходу, здається, що Visual Intelligence – це версія Google-об'єктива від Apple.

Нова функція активується новою сенсорною кнопкою на правій стороні пристрою під назвою Camera Control. Одним натисканням кнопки візуальний інтелект може ідентифікувати об'єкти, надавати інформацію та пропонувати дії на основі того, на що ви навели камеру. Наведіть його на ресторан, щоб миттєво отримати меню та рейтинги, або зробіть знімок флаєра на захід, щоб додати його безпосередньо до календаря. Хочете дізнатися породу собаки? Наведіть і клацніть, щоб дізнатися. Хочете купити велосипед? Клацніть, щоб знайти його в Інтернеті.

Apple стверджує, що візуальний інтелект є приватним і обробляється лише на смартфоні, а це означає, що компанія не знає, що ви шукаєте і розпізнаєте.