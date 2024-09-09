Не чекайте ці функції відразу після презентації

Марк Гурман сьогодні повідомив, що генератор зображень Image Playground і генератор емодзі Genmoji вийдуть в iOS 18.2, яка очікується не раніше, як у грудні 2024 року.

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Apple описує Image Playground так: "Створюйте веселі, оригінальні зображення за лічені секунди за допомогою функції Image Playground прямо у ваших додатках. Створіть абсолютно нове зображення на основі опису, запропонованих концепцій і навіть людини з вашої бібліотеки фотографій. Ви можете легко налаштувати стиль і внести зміни, щоб він відповідав темі повідомлень, дошці вільної форми або слайду в Keynote".

так: "Створюйте веселі, оригінальні зображення за лічені секунди за допомогою функції Image Playground прямо у ваших додатках. Створіть абсолютно нове зображення на основі опису, запропонованих концепцій і навіть людини з вашої бібліотеки фотографій. Ви можете легко налаштувати стиль і внести зміни, щоб він відповідав темі повідомлень, дошці вільної форми або слайду в Keynote". Що Apple каже про Genmoji: "Створіть абсолютно новий генеративний емодзі прямо на клавіатурі, щоб відповідати будь-якій розмові. Створіть опис, щоб переглянути прев'ю, і відредагуйте його до ідеального. Ви навіть можете вибрати когось зі своєї бібліотеки фотографій і створити Genmoji, схожого на нього".



Функція Genmoji / Фото Apple

Перші функції Apple Intelligence будуть доступні, починаючи з iOS 18.1, яка, ймовірно, буде випущена для публіки в жовтні. Ці функції включають нові інструменти для створення та узагальнення тексту, резюмування повідомлень, запропоновані відповіді в додатку "Повідомлення", можливість записувати та розшифровувати телефонні розмови, новий інструмент "Очищення" в додатку "Фотографії", який дозволяє швидко видаляти об'єкти з фотографій, та деякі інші функції.

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Для роботи Apple Intelligence потрібен iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max з iOS 18.1 або новішої версії. Спочатку функції будуть доступні лише англійською мовою. Apple заявила, що більше мов буде доступно протягом наступного року.