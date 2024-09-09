Про що говорить витік
Марк Гурман з Bloomberg сьогодні заявив, що він не очікує анонсу Apple Watch Ultra 3 на своєму заході. Замість цього він вважає, що компанія покаже новий варіант Apple Watch Ultra 2 у кольорі чорного титану.
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Марк Гурман – один з найавторитетніших журналістів, які пишуть про діяльність Apple. Він неодноразово подавав правдиві зливи інформації задовго до того, як компанія сама про це говорила. Тож є велика імовірність, що його слова виявляться правдою.
Варто згадати, що майже рік тому аналітик Мінг-Чі Куо, ще один інсайдер, який спеціалізується на діяльності "яблучної" компанії, проаналізував ланцюжки поставок і першим вказав на те, що Apple Watch Ultra 3 може не з'явитися цього року. Тоді Куо сказав, що потенційна відсутність Apple Watch Ultra 3 може бути частково пов'язана з тим, що Apple потрібно "більше часу для розробки інноваційних функцій управління здоров'ям".
Що стосується Apple Watch Ultra 2 у чорному титановому корпусі, то його очікували ще торік, але він не вийшов. Тож це може бути єдине оновлення, яке ми отримаємо для розумних годинників Apple цього року.