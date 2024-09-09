Про що говорить витік

Марк Гурман з Bloomberg сьогодні заявив, що він не очікує анонсу Apple Watch Ultra 3 на своєму заході. Замість цього він вважає, що компанія покаже новий варіант Apple Watch Ultra 2 у кольорі чорного титану.

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Марк Гурман – один з найавторитетніших журналістів, які пишуть про діяльність Apple. Він неодноразово подавав правдиві зливи інформації задовго до того, як компанія сама про це говорила. Тож є велика імовірність, що його слова виявляться правдою.

Варто згадати, що майже рік тому аналітик Мінг-Чі Куо, ще один інсайдер, який спеціалізується на діяльності "яблучної" компанії, проаналізував ланцюжки поставок і першим вказав на те, що Apple Watch Ultra 3 може не з'явитися цього року. Тоді Куо сказав, що потенційна відсутність Apple Watch Ultra 3 може бути частково пов'язана з тим, що Apple потрібно "більше часу для розробки інноваційних функцій управління здоров'ям".

Що стосується Apple Watch Ultra 2 у чорному титановому корпусі, то його очікували ще торік, але він не вийшов. Тож це може бути єдине оновлення, яке ми отримаємо для розумних годинників Apple цього року.

Нагадаємо, презентація iPhone 16 відбудеться на заході Apple It's Glowtime 9 вересня 2024 року. Очікується анонс нової лінійки iPhone 16 та iPhone 16 Pro зі значними оновленнями, включаючи більші дисплеї та нові функції камер. На заході можуть бути представлені також навушники AirPods 4.