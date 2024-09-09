О чем говорит утечка

Марк Гурман из Bloomberg сегодня заявил, что он не ожидает анонса Apple Watch Ultra 3 на своем мероприятии. Вместо этого он считает, что компания покажет новый вариант Apple Watch Ultra 2 в цвете черного титана.

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Марк Гурман – один из самых авторитетных журналистов, которые пишут о деятельности Apple. Он неоднократно подавал правдивые сливы информации задолго до того, как компания сама об этом говорила. Поэтому есть большая вероятность, что его слова окажутся правдой.

Стоит вспомнить, что почти год назад аналитик Минг-Чи Куо, еще один инсайдер, который специализируется на деятельности "яблочной" компании, проанализировал цепочки поставок и первым указал на то, что Apple Watch Ultra 3 может не появиться в этом году. Тогда Куо сказал, что потенциальное отсутствие Apple Watch Ultra 3 может быть частично связано с тем, что Apple нужно "больше времени для разработки инновационных функций управления здоровьем".

Что касается Apple Watch Ultra 2 в черном титановом корпусе, то его ожидали еще в прошлом году, но он не вышел. Поэтому это может быть единственное обновление, которое мы получим для умных часов Apple в этом году.

Напомним, презентация iPhone 16 состоится на мероприятии Apple It's Glowtime 9 сентября 2024 года. Ожидается анонс новой линейки iPhone 16 и iPhone 16 Pro со значительными обновлениями, включая большие дисплеи и новые функции камер. На мероприятии могут быть представлены также наушники AirPods 4.