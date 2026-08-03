Apple готує ще один гаджет для здоров'я – що відомо про майбутні смартокуляри

Майбутні смартокуляри Apple можуть отримати значно більше можливостей, ніж просто доповнену реальність. Нові подробиці свідчать, що компанія вже зараз готує для них зовсім іншу роль, хоча на старті продажів ці функції можуть бути недоступними.

Apple планує зробити свої майбутні смартокуляри ще одним пристроєм для контролю здоров'я та фізичної активності. Про це пише Macrumors.

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Чому Apple робить ставку на здоров'я?

За його словами, ця ідея виникла ще на ранніх етапах створення гарнітури Vision Pro. Тоді компанія розглядала можливість створення спеціальної версії сервісу Fitness+ для гарнітури змішаної реальності. Передбачалося, що користувачі зможуть тренуватися, виконуючи вправи під керівництвом інструкторів, а вбудовані системи відстеження рухів аналізуватимуть правильність виконання вправ у режимі реального часу.

Втім, цей проєкт так і не дійшов до релізу. Як зазначає Марк Гурман, головними причинами стали технічні обмеження та велика вага Vision Pro. Гарнітура виявилася недостатньо комфортною для повноцінних спортивних занять, тому Apple відмовилася від цієї концепції.

Після зміни пріоритетів у розвитку своїх продуктів просторових обчислень компанія, схоже, перенесла ці напрацювання на проєкт смартокулярів.

За інформацією Bloomberg, Apple розглядає можливість інтеграції різноманітних датчиків, які в майбутньому збиратимуть інформацію про рухи користувача. Саме це може стати основою для функцій відстеження фізичної активності та інших можливостей, пов'язаних зі здоров'ям.

Гурман проводить паралель із розвитком AirPods. Спочатку навушники були звичайним аудіопристроєм, однак із часом Apple поступово додала функції, які перетворили їх на повноцінний інструмент підтримки слуху. Аналогічний сценарій компанія може застосувати й до смартокулярів, поступово розширюючи їхні можливості за допомогою нових програмних функцій та апаратних компонентів.

При цьому журналіст наголошує, що всі ці можливості не з'являться одночасно з дебютом пристрою. Очікується, що функції для здоров'я впроваджуватимуть поступово протягом кількох років після виходу окулярів на ринок.

Вакансія Apple підтверджує плани компанії

Додатковим підтвердженням такого напряму розвитку стала нова вакансія, яку відкрила Apple. Компанія шукає керівника зі стратегічного дизайну продуктів для підрозділу Vision Products Group, що відповідає за розробку смартокулярів і майбутніх гарнітур.

Згідно з описом вакансії, майбутній фахівець має допомогти "визначити майбутнє продуктів для здоров'я, добробуту та фітнесу серед пристроїв лінійки Vision". Також від кандидата очікують уміння "перетворювати неоднозначні можливості на перетині просторових обчислень, носимих пристроїв, цифрового здоров'я та людської поведінки на конкретні продуктові рішення".

Крім цього, Apple шукає спеціаліста з досвідом розробки та перевірки цифрових медичних або фітнес-продуктів, а також зі знанням технологій, що використовують різноманітні сенсори.

На думку Марка Гурмана, така вакансія свідчить про намір Apple у перспективі поставити свої смартокуляри в один ряд із Apple Watch та AirPods як повноцінні платформи для контролю здоров'я користувачів.

За інформацією Bloomberg, перші смартокуляри Apple можуть презентувати під час конференції WWDC наступного року, а їхній вихід на ринок очікується наприкінці 2027 року. Водночас основний акцент першого покоління, ймовірно, буде зроблено не на медичних функціях, а на поступовому розвитку екосистеми пристрою. Можливості, пов'язані зі здоров'ям і фітнесом, Apple планує додавати поетапно в наступних оновленнях.