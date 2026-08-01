31 липня Тім Кук востаннє провів квартальну конференцію Apple для інвесторів. Уже 1 вересня посаду генерального директора компанії обійме Джон Тернус. Кук очолював Apple майже 15 років після того, як 24 серпня 2011 року змінив на цій посаді Стіва Джобса, який подав у відставку через стан здоров'я. Про це пише Macrumors.

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Як змінилася Apple за час керівництва Тіма Кука?

За цей час Apple не лише суттєво збільшила свої фінансові показники, а й стала однією з найдорожчих компаній в історії.

Під час останнього фінансового звіту аналітик Bank of America Вамсі Мохан звернув увагу на показовий факт. За весь 2011 рік, коли Тім Кук лише очолив Apple, компанія отримала 108 мільярдів доларів доходу. Для порівняння, лише за третій квартал 2026 року Apple заробила 109,4 мільярда доларів, тобто більше, ніж за весь 2011 рік.

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За підсумками 2025 фінансового року дохід компанії сягнув 416 мільярдів доларів.

Не менш показовою є динаміка продажів iPhone. У 2011 році смартфони принесли Apple 47 мільярдів доларів доходу, тоді як лише за третій квартал 2026 року цей показник становив 54,3 мільярда доларів.

Саме за керівництва Тіма Кука Apple кілька разів переписувала історію фондового ринку. У серпні 2018 року компанія першою у світі досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів. У серпні 2020 року вона першою подолала позначку в 2 трильйони доларів, а в січні 2022 року – 3 трильйони доларів.

У жовтні 2025 року Apple стала третьою компанією, яка перевищила ринкову вартість у 4 трильйони доларів, а згодом другою у світі, що подолала рубіж у 5 трильйонів доларів.

Після останнього фінансового звіту акції Apple дещо подешевшали через попередження Тіма Кука про можливий вплив дефіциту пам'яті та обмежень постачання на результати наступного кварталу. Наразі ринкова капіталізація компанії становить близько 4,5 трильйона доларів, а за цим показником вона поступається лише Nvidia.

Водночас вартість акцій Apple за час роботи Кука зросла приблизно у 23 рази. Якщо наступного дня після його призначення одна акція коштувала 13,35 долара США з урахуванням майбутніх дроблень, то зараз торги відкрилися на рівні 304,81 долара США. За цей період компанія двічі проводила дроблення акцій – у співвідношенні 7 до 1 у 2014 році та 4 до 1 у 2020 році.

Екосистема Apple стала значно більшою

Паралельно зі зростанням фінансових показників збільшувалася й кількість активних пристроїв.

Перші офіційні дані про встановлену базу користувачів Apple почала публікувати лише у 2016 році. Тоді компанія повідомила про 1 мільярд активних пристроїв.

Під час останнього звіту Apple заявила, що сьогодні у світі вже використовується понад 2,5 мільярда активних пристроїв компанії.

Одним із найпомітніших напрямів розвитку Apple за часів Тіма Кука стали цифрові сервіси.

У 2011 році цей бізнес приніс компанії лише 9,4 мільярда доларів доходу за весь рік. Для порівняння, лише за третій квартал 2026 року виручка від сервісів досягла 30,7 мільярда доларів. За підсумками 2025 фінансового року цей напрям забезпечив Apple вже 109 мільярдів доларів доходу.

Під час останньої конференції з інвесторами компанія також повідомила, що кількість платних передплат у її екосистемі сягнула 1,5 мільярда. Саме за керівництва Тіма Кука Apple активно розширювала портфель цифрових сервісів, перетворивши їх на один із ключових напрямів розвитку компанії.