Apple планирует сделать свои будущие смарт-очки еще одним устройством для контроля здоровья и физической активности. Об этом пишет Macrumors.

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Почему Apple делает ставку на здоровье?

По его словам, эта идея возникла еще на ранних этапах создания гарнитуры Vision Pro. Тогда компания рассматривала возможность создания специальной версии сервиса Fitness+ для гарнитуры смешанной реальности. Предполагалось, что пользователи смогут тренироваться, выполняя упражнения под руководством инструкторов, а встроенные системы отслеживания движений будут анализировать правильность выполнения упражнений в режиме реального времени.

Впрочем, этот проект так и не дошел до релиза. Как отмечает Марк Гурман, главными причинами стали технические ограничения и большой вес Vision Pro. Гарнитура оказалась недостаточно удобной для полноценных спортивных занятий, поэтому Apple отказалась от этой концепции.

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После изменения приоритетов в развитии своих продуктов в области пространственных вычислений компания, по всей видимости, перенесла эти наработки на проект смарт-очков.

По информации Bloomberg, Apple рассматривает возможность интеграции различных датчиков, которые в будущем будут собирать информацию о движениях пользователя. Именно это может стать основой для функций отслеживания физической активности и других возможностей, связанных со здоровьем.

Гурман проводит параллель с развитием AirPods. Изначально наушники были обычным аудиоустройством, однако со временем Apple постепенно добавила функции, которые превратили их в полноценный инструмент поддержки слуха. Аналогичный сценарий компания может применить и к смарт-очкам, постепенно расширяя их возможности с помощью новых программных функций и аппаратных компонентов.

При этом журналист отмечает, что все эти возможности не появятся одновременно с выходом устройства на рынок. Ожидается, что функции для здоровья будут внедряться постепенно в течение нескольких лет после появления очков на рынке.

Вакансия Apple подтверждает планы компании

Дополнительным подтверждением такого направления развития стала новая вакансия, открытая Apple. Компания ищет руководителя по стратегическому дизайну продуктов для подразделения Vision Products Group, что отвечает за разработку смарт-очков и будущих гарнитур.

Согласно описанию вакансии, будущий специалист должен помочь "определить будущее продуктов для здоровья, благополучия и фитнеса среди устройств линейки Vision". Также от кандидата ожидают умения "превращать неоднозначные возможности на стыке пространственных вычислений, носимых устройств, цифрового здоровья и человеческого поведения в конкретные продуктовые решения".

Кроме того, Apple ищет специалиста с опытом разработки и тестирования цифровых медицинских или фитнес-продуктов, а также со знанием технологий, использующих различные датчики.

По мнению Марка Гурмана, таквая вакансия свидетельствует о намерении Apple в перспективе поставить свои смарт-очки в один ряд с Apple Watch и AirPods как полноценные платформы для контроля здоровья пользователей.

По информации Bloomberg, первые смарт-очки Apple могут быть представлены на конференции WWDC в следующем году, а их выход на рынок ожидается в конце 2027 года. При этом основной акцент в первом поколении, вероятно, будет сделан не на медицинских функциях, а на постепенном развитии экосистемы устройства. Функции, связанные со здоровьем и фитнесом, Apple планирует добавлять поэтапно в последующих обновлениях.