Коли вийде iOS 18․4 та які функції принесе нова версія

Apple продовжує наповнювати операційну систему iOS 18 функціями, пов'язаними зі штучним інтелектом. Попередня версія не була дуже щедрою на оновлення, а здебільшого зосередилась на виправленні помилок. Проте в наступній, як повідомляє відомий інсайдер Марк Гурман, все буде інакше.

Коли вийде iOS 18.4

Судячи з графіку попередніх років, якого Apple сумлінно дотримувалась протягом усього життєвого циклу цієї версії ОС, 18.4 випустять навесні. Компанія ще не розпочала тестування серед користувачів, тому повний список змін іще невідомий, але є кілька речей, на які ми можемо очікувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що цікаво, якщо попередні три версії операційної системи виходили приблизно в ті ж самі тижні місяця й навіть дати, що й торік, то версія 18.4 нібито трохи запізниться. iOS 17.4 у 2024 році виходила 5 березня, тоді як Гурман каже, що iOS 18.4 буде у квітні, тобто фактично через місяць чи й більше.

Нарешті три основні оновлення Siri

Хоча ми очікували найважливіші оновлення для Siri ще у iOS 18.2, цього, на жаль, не сталося. Тому аналітик прогнозує, що це станеться цієї весни.

Голосовий асистент компанії вже отримав інтеграцію з ChatGPT, але ще не має найбільших обіцяних функцій:

Особистий контекст . Система пам'ятатиме ваші попередні розмови, інформацію про вас і дані з ваших застосунків, щоб краще розуміти ваші потреби й відповідати вам персоналізовано.

. Система пам'ятатиме ваші попередні розмови, інформацію про вас і дані з ваших застосунків, щоб краще розуміти ваші потреби й відповідати вам персоналізовано. Екранна обізнаність . Siri зможе розуміти, що відбувається на вашому екрані й за запитом допомагати з контентом. Наприклад, знайти щось, що зараз зображено на екрані.

. Siri зможе розуміти, що відбувається на вашому екрані й за запитом допомагати з контентом. Наприклад, знайти щось, що зараз зображено на екрані. Зв'язок зі сторонніми додатками. З цією функцією ви зможете переносити результати Siri в інші застосунки.

Додаткові мови в Apple Intelligence

Ще під час випуску iOS 18.2 компанія Apple оголосила, що Apple Intelligence буде підтримувати деякі додаткові мови у квітні 2025 року й пізніше. Хоча компанія не уточнила, які саме мови будуть запущені та в які дати, вона назвала деякі мови, які планує впровадити протягом 2025 року. Підтримуватимуться китайська, англійська (Індія), англійська (Сінгапур), французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, іспанська, в'єтнамська та інші мови. Про українську згадки в списку немає.

Нові емодзі

За останні кілька років Apple додавала підтримку нових емодзі у своїх весняних релізах iOS, і ця тенденція, швидше за все, продовжиться. Консорціум Unicode вже представив нові емодзі, тож тепер справа за Apple – впровадити їх.

Серед нових емодзі цього року: відбиток пальця, обличчя з мішками під очима, арфа, буряк, безлисте дерево, клякса та лопата.



Можливий дизайн нових емодзі в системах Apple / Фото 9to5Mac