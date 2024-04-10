Інженерний шедевр: Apple Vision Pro відсканували за допомогою томографа, показуючи, що всередині

Блогери обожнюють розбирати техніку Apple, а глядачі тисячами приходять дивитися, що ж всередині кожного нового iPhone, MacBook та AirPods. Але компанія Lumafield пішла іншим шляхом: вона використовує комп'ютерну томографію для сканування "нутрощів" кожного пристрою, не розбираючи та не руйнуючи його. Цього разу це зробили з гарнітурою Vision Pro.

Зображення, створені за допомогою промислового комп'ютерного томографа, дають нам змогу поглянути на точну інженерію, яка спромоглася втиснути всі камери, численні датчики, чипи та інші технології всередину Vision Pro.

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Деталі

Поряд із Vision Pro команда просканувала Meta Quest 3 та Meta Quest Pro, порівнявши всі ти гарнітури. Як у результаті заявили автори, обидві гарнітури Meta демонструють вражаючу економію коштів. Вони забезпечують якомога більше, використовуючи якомога менше. Багато в чому економна конструкція та найкраща у своєму класі вартість пристроїв є настільки ж вражаючим досягненням, як і елегантна концепція Apple.

У звіті зазначається, що для Apple Vision Pro дизайн стоїть на першому місці. Усередині все розташовано так, щоб максимально використати наявний внутрішній простір, не відволікаючи увагу від зовнішніх контурів рамки з матового алюмінію та передньої панелі з ламінованого скла. Основна друкована плата побудована навколо гнучкої друкованої стрічки, а електроніка розміщена під різними кутами. Поряд із цим в обох гарнітурах Quest всі елементи корпусу розміщені на одній площині.

"Гарнітури Meta свідчать не стільки про зміну акцентів, скільки про те, що продукти мають різні пріоритети і націлені на різні ринки. Apple, принаймні поки що, робить ставку на ранніх користувачів, які готові викласти 3500 доларів за новий тип комп'ютера. Meta ж дотримується філософії дизайну, зосередженої на простоті використання і спрямованої на демократизацію віртуальної реальності, пропонуючи свою гарнітуру за більш доступною ціною. Quest 3 коштує 500 доларів, що становить 1/7 частину ціни Vision Pro", – йдеться в дописі компанії Lumafield.



Meta Quest Pro (ліворуч) та Meta Quest 3 (праворуч) / Фото Lumafield

Попри те, що всі ці гарнітури мають наскрізну передачу відео — пряму трансляцію того, що відбувається перед вами, – зрештою, жодна з них не є окулярами. Це екрани, прикріплені до вашого обличчя.

У випадку Vision Pro це дисплеї Sony. Екрани, які, за словами Apple, мають "більше пікселів, ніж 4K-телевізор для кожного ока". Якщо бути точним, це два мікро-OLED-дисплеї з роздільною здатністю 3680x3140 пікселів.

Quest Pro пропонує подвійні LCD-панелі з роздільною здатністю 1800x1920 пікселів на кожне око, тоді як Q3 має роздільну здатність 2064x2 208 пікселів.



Apple Vision Pro / Фото Lumafield

Так званий неруйнівний розбір пропонує також поглянути на сенсори, процесори, акумулятори, терморегуляцію та аудіосистеми. Розділ, який особливо привертає увагу, – це великий набір датчиків Vision Pro. Lumafield показує "складний масив сенсорів, що включає інфрачервоні камери для відстеження очей, сканер LiDAR, систему камер TrueDepth (використовується для Face ID на інших пристроях Apple), камери, спрямовані вниз для відстеження рук, і мікрофони MEMS для голосових команд.

Запис процесу сканування: відео