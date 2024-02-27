Якою є собівартість компонентів Apple Vision Pro

Дослідження підрахувало, що апаратні компоненти Vision Pro обійшлися Apple загалом у 1542 долари. Але не поспішайте шокуватися накрутці в майже 2000 доларів, адже це не є кінцевою собівартістю всього пристрою. Тут не враховано витрати на збірку (заробітні плати, підтримання роботи фабрик, витрати на воду й світло), транспортування, маркетинг та інше.

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Найдорожчим компонентом є 1,25-дюймовий мікро-OLED-дисплей, яких у кожному Vision Pro використовується два. Це дисплеї, які знаходяться всередині гарнітури, по одному для кожного ока користувача. За даними Omdia, Apple платить 228 доларів за кожен із цих дисплеїв від Sony, що загалом додає гарнітурі 456 доларів вартості.

Після дисплеїв, другими за вартістю компонентами Vision Pro є два чипи – M2 і абсолютно новий R1. Apple заявляє, що чіп R1 спеціально призначений для обробки вхідного сигналу з камер, датчиків і мікрофонів, передаючи зображення на дисплеї протягом 12 мілісекунд.

150 доларів вартують камери, встановлені в Vision Pro.

Якою є фінальна націнка Apple (тобто скільки вона заробляє з одного пристрою) сказати майже неможливо, адже кількість параметрів величезна. Vision Pro є відносно невеликим за обсягом продуктом для Apple. За оцінками, компанія відвантажить близько 400 000 одиниць у 2024 році. Тож імовірно, при нарощуванні виробництва ціна компонентів може впасти.

За чутками, компанія готує дешевшу версію гарнітури, але деталей про її ціну поки немає. Вона, якщо дійсно існує, запропонує скромніші характеристики та простіші компоненти.