Apple Vision Pro – це дуже особливий продукт. Його конструкція нестандартна, а деталі не схожі на більшість інших відомих пристроїв на ринку. Гарнітура не має кутів, а переднє скло, яке прикриває камери та чутливі датчики, вигнуте в кількох місцях. Його точна інженерія залишає надто мало простору для маневру та помилок, і це може бути причиною повідомлень про зовнішній дефект, який, що найцікавіше, виникає саме тоді, коли пристроєм ніхто не користується.

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Що сталося з Apple Vision Pro

Як пише джерело, на Reddit почали з'являтися дописи зі схожими зображеннями та описами, в яких власники гарнітур розповідають про скло, розбите прямо в центрі, біля перенісся.

Усі користувачі стверджують, що вони залишали свої Apple Vision Pro підключеним до акумулятора й відклали на зберігання на ніч. Експерти припускають, що зарядка з м'якою кришкою в дорожньому чохлі може створити проблему з перегрівом скла, що призводить до його розширення й тріщини в найслабшому місці.



Тріщина на склі Apple Vision Pro / Фото @inphenite/Reddit



Тріщина на склі Apple Vision Pro / Фото @dornbirn/Reddit



Тріщина на склі Apple Vision Pro / Фото @ContributionFar8997/Reddit

Наразі подібних повідомлень про тріщини не було помічено на форумах служби підтримки Apple, на X або деінде в інтернеті, крім Reddit. Apple ніяк не коментує ситуацію і, швидше за все, не буде, якщо не виявить більш масштабної тенденції. Проблема, судячи з усього, не масова.

Якщо Apple офіційно не визнає проблему виробничим дефектом, вона може не покрити тріщину за гарантією на пристрій. Тим, хто звернувся до служби підтримки Apple, сказали, що за ремонт потрібно заплатити внесок в AppleCare у розмірі 300 доларів. Без AppleCare ремонт захисного скла коштував би 800 доларів.