Британські хірурги скористалися Apple Vision Pro під час операції, щоб усунути людський фактор

У новому звіті, який з'явився на сторінках британського видання, йдеться про те, що Vision Pro від Apple був використаний у хірургії. Лікарі кажуть, що просторовий комп'ютер "змінив правила гри", і називають гарнітуру "революційною технологією".

Як згадують ЗМІ, це не перший такий випадок. Минулого місяця доктор Роберт Массон, нейрохірург із США, також використав гарнітуру в хірургічному втручанні.

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Причина, чому хірурги обирають цю гарнітуру, полягає в тому, що вона фактично "унеможливлює людську помилку", і робить це, гарантуючи, що вся операція має тільки правильні процеси та інструменти без будь-яких помилок.

Apple Vision Pro носив не сам хірург, а операційна медсестра. Вона є не менш важливою ланкою в процесі проведення операції, ніж сам хірург, виконуючи ряд життєво необхідних функцій. Тож можна з упевненістю казати, що її робота вимагає не лише багато нервів, а й точності дій. Тому саме їй і довірили використовувати гарнітуру.

Ось що пишуть у заяві: "Команда приватної лікарні Кромвеля в Лондоні використовувала окуляри віртуальної реальності вартістю 2 700 фунтів стерлінгів для операції на хребті пацієнта-чоловіка, орієнтуючись під час операції в доповненій реальності.

Лише один член команди, операційна медсестра, носила окуляри, допомагаючи готуватись до операції, слідкувати за процесом та обирати правильні інструменти. Пристрій дозволив їм бачити реальний світ з віртуальними екранами, що висвітлювали важливу інформацію".

Це виключає людську помилку. Це виключає здогадки,

– каже операційна медсестра Лондонської незалежної лікарні, називаючи цю технологію "зміною правил гри".

Саїд Афтаб, хірург, розповів, що операційна медсестра могла бачити всю інформацію з плану операції і посилатися на неї в режимі реального часу під час процесу. Це дозволило їм працювати так ефективно, ніби ці двоє працюють разом десять років, знаючи послідовність дій і методи одне одного, хоча насправді вони працювали разом уперше. І все це завдяки Vision Pro.

Неможливо заперечити, що Vision Pro вдалося зробити той прорив, на який сподівалася компанія Apple. Хоча не кожен окремий приватний користувач може знайти для себе користь у таких пристроях, але для різноманітних підприємств, виробництв, лікарень та інших галузей і професій це може бути буквально революцією.