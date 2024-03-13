Как вспоминают СМИ, это не первый такой случай. В прошлом месяце доктор Роберт Массон, нейрохирург из США, также использовал гарнитуру в хирургическом вмешательстве.

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Детали

Причина, почему хирурги выбирают эту гарнитуру, заключается в том, что она фактически "исключает человеческую ошибку", и делает это, гарантируя, что вся операция имеет только правильные процессы и инструменты без каких-либо ошибок.

Apple Vision Pro носил не сам хирург, а операционная медсестра. Она является не менее важным звеном в процессе проведения операции, чем сам хирург, выполняя ряд жизненно необходимых функций. Поэтому можно с уверенностью говорить, что ее работа требует не только много нервов, но и точности действий. Поэтому именно ей и доверили использовать гарнитуру.

Вот что пишут в заявлении: "Команда частной больницы Кромвеля в Лондоне использовала очки виртуальной реальности стоимостью 2 700 фунтов стерлингов для операции на позвоночнике пациента-мужчины, ориентируясь во время операции в дополненной реальности.

Только один член команды, операционная медсестра, носила очки, помогая готовиться к операции, следить за процессом и выбирать правильные инструменты. Устройство позволило им видеть реальный мир с виртуальными экранами, которые освещали важную информацию".

Это исключает человеческую ошибку. Это исключает догадки,

– говорит операционная медсестра Лондонской независимой больницы, называя эту технологию "изменением правил игры".

Саид Афтаб, хирург, рассказал, что операционная медсестра могла видеть всю информацию из плана операции и ссылаться на нее в режиме реального времени во время процесса. Это позволило им работать так эффективно, будто эти двое работают вместе десять лет, зная последовательность действий и методы друг друга, хотя на самом деле они работали вместе впервые. И все это благодаря Vision Pro.

Невозможно отрицать, что Vision Pro удалось сделать тот прорыв, на который надеялась компания Apple. Хотя не каждый отдельный частный пользователь может найти для себя пользу в таких устройствах, но для различных предприятий, производств, больниц и других отраслей и профессий это может быть буквально революцией.