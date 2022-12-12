ФБР незадоволене планами Apple впровадити шифрування в iCloud

Apple відмовилась від технології сканування сховищ користувачів для пошуку фактів насилля над дітьми. Натомість компанія оголосила, що зосередиться на впровадженні наскрізного шифрування в більшій кількості своїх продуктів.

До кінця 2022 року Apple випустить iOS 16.2, в якій буде реалізована функція Advanced Data Protection. Вона дозволить користувачам відправляти файли до iCloud у зашифрованому вигляді.

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Що не так

Зашифровані файли відкриватимуться лише на пристроях користувачів (та тих, з ким цими файлами вони діляться), оскільки ключі для розшифровування зберігатимуться не на серверах компанії, а виключно на смартфоні власника облікового запису. Таким чином ні зловмисники, ні правоохоронні органи, ні сама Apple не зможуть отримати доступ до будь-якого контенту, який завантажили в хмарне сховище.

Виявилось, що в ФБР вкрай стурбовані нововведенням Apple. Бюро вважає, що Advanced Data Protection перешкоджатиме ефективній протидії злочинцям.

Це перешкоджає нашій роботі із захисту американського народу від злочинних дій, починаючи від кібератак та насильства щодо дітей та закінчуючи незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю та тероризмом,

— зазначено у матеріалах відомства.

Представники ФБР підкреслили, що нововведення негативно позначиться на безпеці американських громадян і додали, що вони поряд з іншими правоохоронними органами повинні мати залишений законний доступ до електронної продукції.

Попри численні розбіжності між ФБР та Apple у минулому (компанія, наприклад, відмовилась розблокувати телефон терориста на запит слідства), ця лазівка дозволяла правоохоронним органам отримувати доступ до великої кількості даних, включаючи фотографії та повідомлення, що зберігаються в облікових записах злочинців, які користувалися iCloud. Тепер же спецслужбам США доведеться шукати інших шляхів.