К концу 2022 года Apple выпустит iOS 16.2, в которой будет реализована функция Advanced Data Protection. Она позволит пользователям отправлять файлы в iCloud в зашифрованном виде.

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Что не так

Зашифрованные файлы будут открываться только на устройствах пользователей (и тех, с кем они ими делятся), поскольку ключи для расшифровки будут храниться не на серверах компании, а исключительно на смартфоне владельца учетной записи. Таким образом, ни злоумышленники, ни правоохранительные органы, ни сама Apple не смогут получить доступ к любому контенту, который загрузили в облачное хранилище.

Оказалось, что в ФБР крайне озабочены нововведением Apple. Бюро считает, что Advanced Data Protection будет препятствовать эффективному противодействию преступникам.

Это препятствует нашей работе по защите американского народа от преступных действий, начиная от кибератак и насилия в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом.

— отмечено в материалах ведомства.

Представители ФБР подчеркнули, что нововведение негативно отразится на безопасности американских граждан и добавили, что они наряду с другими правоохранительными органами должны иметь законный доступ к электронной продукции.

Несмотря на многочисленные разногласия между ФБР и Apple в прошлом (компания, например, отказалась разблокировать телефон террориста по запросу следствия), эта лазейка позволяла правоохранительным органам получать доступ к большому количеству данных, включая фотографии и сообщения, хранящиеся в учетных записях преступников, пользовавшихся iCloud. Теперь же спецслужбам США придется искать другие пути.