Apple довелося публічно перепрошувати через рекламу нового iPad Pro

Нещодавно компанія Apple презентувала нові iPad, однак захват від нових пристроїв супроводжувала широка критика реклами, що демонструє новий iPad Pro.

Реклама під назвою "Crush!" зображувала музичні інструменти та інші предмети, що розчавлюються під пресом, і мала на меті наголосити на творчих можливості планшета. Однак вона викликала негативну реакцію з боку творчої спільноти, що змусило технологічного гіганта публічно перепросити.

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Скандальне відео було оприлюднене невдовзі після презентації нового iPad Pro з процесором M4. Рекламний ролик, покликаний просувати інноваційні можливості планшета, мав на меті проілюструвати, як iPad може затьмарити інші інструменти для творчості. Однак вона не викликала позитивного резонансу у глядачів.

Реклама iPad Pro

Що саме не сподобалося творцям у рекламі

У новій рекламі останнього покоління iPad Pro компанія показує, як різні інструменти, деталі камери, фарби та багато іншого розчавлюють у гідравлічному пресі. Наприкінці з'являється надтонкий новий iPad Pro.

Ідея реклами досить зрозуміла – новий потужний планшет від Apple може до певної міри "замінити" всі ці пристрої та інструменти. Але реклама потрапила під вогонь критики з боку креативників і не тільки.

Режисер Асіф Кападіа у своєму пості в соцмережі X дуже влучно висловив головну претензію до реклами:

Це найчесніша метафора того, що технологічні компанії роблять з мистецтвом, з художниками, музикантами, творцями, письменниками, режисерами: вичавлюють їх, використовують, погано платять, забирають все, а потім кажуть, що це все створено ними.

Відомий британський актор Г'ю Грант також засудив рекламу, назвавши її "руйнуванням людського досвіду". Так само і Рід Морано, режисер серіалу "Розповідь служниці", порадив генеральному директору Apple Тіму Куку прислухатися до критики.

Це ж було вже

Цікаво, що відеоряд реклами "Crush!" підозріло повторює аналогічну рекламу LG, яку вона зняла в далекому 2008 році для свого телефона LG KC 910.

Дивно, наскільки добре ці дві реклами збігаються, навіть повторюючи одні й ті ж кадри, на якому прес змушує скло в об'єктиві камери вибухати.

Реклама телефона LG

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Реакція Apple

Спочатку Apple зберігала мовчання з цього приводу, що ще більше розпалювало суспільне невдоволення.

Згодом Тор Міхрен, віце-президент Apple з маркетингу, публічно перепросив. Міхрен наголосив на прихильності Apple до розвитку креативності та визнав, що реклама не досягла своєї мети. Він висловив жаль з приводу неправильного тлумачення наміру реклами, заявивши, що вона мала на меті продемонструвати потенціал iPad Pro.