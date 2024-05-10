Реклама под названием "Crush!" изображала музыкальные инструменты и другие предметы, что раздавливаются под прессом, и имела целью подчеркнуть творческие возможности планшета. Однако она вызвала негативную реакцию со стороны творческого сообщества, что заставило технологического гиганта публично извиниться.

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Скандальное видео было обнародовано вскоре после презентации нового iPad Pro с процессором M4. Рекламный ролик, призван продвигать инновационные возможности планшета, имел целью проиллюстрировать, как iPad может затмить другие инструменты для творчества. Однако она не вызвала положительного резонанса у зрителей.

Реклама iPad Pro

Что именно не понравилось создателям в рекламе

В новой рекламе последнего поколения iPad Pro компания показывает, как различные инструменты, детали камеры, краски и многое другое раздавливают в гидравлическом прессе. В конце появляется сверхтонкий новый iPad Pro.

Идея рекламы достаточно понятна – новый мощный планшет от Apple может в определенной степени "заменить" все эти устройства и инструменты. Но реклама попала под огонь критики со стороны креативщиков и не только.

Режиссер Асиф Кападиа в своем посте в соцсети X очень метко выразил главную претензию к рекламе:

Это самая честная метафора того, что технологические компании делают с искусством, с художниками, музыкантами, творцами, писателями, режиссерами: выжимают их, используют, плохо платят, забирают все, а потом говорят, что это все создано ими.

Известный британский актер Хью Грант также осудил рекламу, назвав ее "разрушением человеческого опыта". Так же и Рид Морано, режиссер сериала "Рассказ служанки", посоветовал генеральному директору Apple Тиму Куку прислушаться к критике.

Это же было уже

Интересно, что видеоряд рекламы "Crush!" подозрительно повторяет аналогичную рекламу LG, которую она сняла в далеком 2008 году для своего телефона LG KC 910.

Удивительно, насколько хорошо эти две рекламы совпадают, даже повторяя одни и те же кадры, на котором пресс заставляет стекло в объективе камеры взрываться.

Реклама телефона LG

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Реакция Apple

Сначала Apple хранила молчание по этому поводу, что еще больше разжигало общественное недовольство.

Впоследствии Тор Михрен, вице-президент Apple по маркетингу, публично извинился. Михрен отметил приверженность Apple к развитию креативности и признал, что реклама не достигла своей цели. Он выразил сожаление по поводу неправильного толкования намерения рекламы, заявив, что она имела целью продемонстрировать потенциал iPad Pro.