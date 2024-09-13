Годинник Apple Watch Ultra 2 кращий ніж Series 10 і ось чотири причини обрати саме його

Попри те, що Apple Watch Series 10 отримав кілька помітних оновлень, він все ще не дотягує до Apple Watch Ultra 2 у ключових аспектах. Від міцної конструкції до чудового часу автономної роботи – Ultra 2 залишається кращим вибором для багатьох користувачів.

Якщо ви також задумалися над покупкою нового годинника від Apple, краще добряче порівняти моделі, які пропонує компанія. Техно 24 співставило Apple Watch Ultra 2 та Series 10 і виділило 4 причини, чому Ultra 2 кращий вибір.

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Міцний та довговічний дизайн

Apple Watch Ultra 2 продовжує вирізнятися своїм титановим корпусом і плоским екраном із сапфіровим покриттям, що робить його надзвичайно міцним. Користувачі, які займаються активним відпочинком на природі, наприклад, у кемпінгу або працюють на присадибній ділянці, високо оцінили його здатність витримувати складні умови.

На противагу цьому, Series 10, особливо алюмінієва версія, може бути схильна до подряпин, особливо на склі Ion-X та полірованому алюмінієвому покритті. Для тих, хто прагне довговічності, матеріали та якість збірки Ultra 2 пропонують значну перевагу.



Apple Watch Ultra 2 / Фото ultrasupplyco

Тривалий час роботи від акумулятора

Для багатьох користувачів Apple Watch продуктивність акумулятора є вирішальним фактором, і Ultra 2 лідирує в цьому питанні. Якщо Series 10 працює до 18 годин у звичайному режимі та 36 годин у режимі низького енергоспоживання, то Ultra 2 може працювати до 36 годин у звичайному режимі та до 72 годин у режимі низького енергоспоживання.

У реальних умовах багато користувачів Ultra 2 повідомляють про ще довший час роботи акумулятора, іноді до чотирьох днів без підзарядки. Для тих, кому важлива довговічність акумулятора, Ultra 2 – очевидний переможець.

Налаштовувана кнопка дії

Однією з визначних особливостей Ultra 2 є кнопка дій, яку можна налаштувати для виконання різних завдань, наприклад, для початку тренування, увімкнення ліхтарика або запуску ярлика. Ця функція забезпечує швидкий доступ до основних функцій без навігації по меню watchOS або використання Siri, що робить її цінним інструментом для економії часу. У Series 10 ця функція відсутня, тому кнопка "Дія" є ключовою відмінністю Ultra 2.



Кнопку дії можна запрограмувати на різні завдання / Фото hodinkee

Підвищена водонепроникність

Хоча в Series 10 покращено водонепроникність, включаючи датчик температури води і застосунок Depth, вона не може зрівнятися за можливостями з Ultra 2. Ultra 2 водонепроникний на глибині до 100 метрів, що вдвічі перевищує глибину занурення Серії 10 – 50 метрів.



Apple Watch Ultra 2 має чудовий захист від вологи / Фото hodinkee

Крім того, глибиномір Ultra 2 працює на глибині до 40 метрів, що робить його придатним для рекреаційного підводного плавання та інших водних видів спорту. Для користувачів, які займаються водними видами спорту, Ultra 2 з його підвищеною стійкістю та глибиноміром є найкращим варіантом.

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На закінчення, хоча Apple Watch Series 10 пропонує деякі привабливі функції, Apple Watch Ultra 2 залишається кращим вибором для користувачів, які шукають міцність, час автономної роботи та розширені функціональні можливості.