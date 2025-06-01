WWDC 2025: Apple готує не прорив, а косметичний апгрейд у сфері штучного інтелекту

Минув рік відтоді, як Apple презентувала свою платформу Apple Intelligence – першу серйозну спробу увійти в еру генеративного ШІ. Тоді компанія позиціонувала себе як вдумливого новачка, який не поспішає, а ретельно вивчає технологію, щоб запропонувати щось справді корисне. Але за цей рік стало зрозуміло: Apple суттєво відстає від лідерів індустрії – OpenAI і Google.

Оригінальний матеріал вийшов на Bloomberg під авторством оглядача та експерта з Apple, Марка Гурмана. 24 Канал переклав та адаптував статтю для своєї аудиторії.

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З початку все виглядало багатообіцяюче. Однак уже в серпні 2024-го, коли розробники отримали доступ до бета-версії Apple Intelligence, стало очевидно: за яскравим брендингом ховається досить обмежений функціонал.

Apple не запропонувала нічого революційного: її рішення виглядали запізнілими й неефективними, а оновлений голосовий помічник Siri так і не вийшов – через технічні проблеми.

До речі, чому Siri на основі ШІ стала повною катастрофою, ми писали окремо. Тоді через невдачі в проєкті навіть були проведені кадрові зміни, включаючи відсторонення Джона Джаннандреа та призначення Крейга Федерігі на керівництво ШІ-напрямком у Siri.

У той час як конкуренти активно інтегрували ШІ у свої продукти, Apple демонструвала лише дрібні нововведення – такі як Genmoji, інструменти редагування тексту та пріоритетні сповіщення. І хоча вони мають певну цінність, до рівня конкурентів їм далеко.

Зараз, напередодні WWDC 2025 (конференція для розробників пройде 9 червня), Apple знову на роздоріжжі. З одного боку, компанії конче потрібно показати прогрес у ШІ. З іншого – всередині самої Apple визнають: цього року на великі прориви розраховувати не варто. Ба більше, деякі джерела побоюються, що презентація лише продемонструє рівень відставання компанії.

За останні тижні конкуренти не втрачали часу: Google вразила новими ШІ-функціями на I/O 2025, а OpenAI оголосила про співпрацю з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом. На цьому тлі WWDC може видатися малозначущою.

Що покаже Apple

Основна новина в сфері ШІ – відкриття доступу до Foundation Models для сторонніх розробників. Йдеться про моделі, які використовуються на пристроях Apple для базових завдань, як-от стислий переказ тексту. Ці моделі мають лише близько 3 мільярдів параметрів – значно менше, ніж у хмарних моделей OpenAI чи Google.

Розробники зможуть інтегрувати ці моделі у власні застосунки, що стане важливим – хоч і не революційним – кроком у розвитку ШІ від Apple.

Компанія також представить новий режим енергозбереження, оновить застосунок Translate (тепер із підтримкою Siri та AirPods) і маркуватиме деякі функції у Safari та Photos як "AI-powered" – хоча фактично ці функції існували й раніше.

Паралельно Apple змінює систему назв своїх ОС: тепер вони матимуть річні позначення – iOS 26, macOS 26 тощо. Це має створити враження уніфікованості та більшого прогресу, хоча фактично йдеться радше про брендинг, а не про суть технологій. Така стратегія нагадує минулорічне гасло Apple Intelligence – "AI для решти з нас", яке було алюзією на запуск Macintosh у 1984 році.

Майбутні плани: усе – не цього року

У розробці перебуває низка ШІ-проєктів, однак більшість із них Apple відклала до 2026 року:

Новий голосовий помічник Siri , який буде працювати на базі LLM і отримає функціональність, подібну до голосового режиму ChatGPT.

, який буде працювати на базі LLM і отримає функціональність, подібну до голосового режиму ChatGPT. Оновлення застосунку Shortcuts , яке дозволить створювати автоматизації за допомогою Apple Intelligence. Цей реліз, імовірно, перенесено на 2026.

, яке дозволить створювати автоматизації за допомогою Apple Intelligence. Цей реліз, імовірно, перенесено на 2026. Проєкт Mulberry – ШІ-сервіс для здоров’я та оновлений застосунок Health. Його планують представити навесні 2026 року.

– ШІ-сервіс для здоров’я та оновлений застосунок Health. Його планують представити навесні 2026 року. Конкурент ChatGPT, який називають "Knowledge" – ШІ-чатбот із можливістю аналізувати дані з відкритого інтернету. Але наразі проєкт стикається з тими самими труднощами, які зупинили запуск нового Siri.

Попри те, що Apple має потужні внутрішні моделі – зокрема на 33 і навіть 150 мільярдів параметрів – компанія поки що не планує запускати публічного чатбота через побоювання щодо достовірності відповідей і внутрішні розбіжності в керівництві.

Інструменти для розробників

Apple також розширить інтеграцію ШІ у свої розробницькі інструменти. SwiftUI отримає підтримку rich text-редактора, що спростить створення інтерфейсів. Компанія також обіцяє оновлення Swift Assist – функції автодоповнення коду за допомогою ШІ, а поки в Xcode використовують внутрішній інструмент, який базується на технологіях Anthropic.

Жодного нового заліза

Цього року Apple не представить нових пристроїв на WWDC. Наступна хвиля апаратних оновлень очікується восени й охопить нові iPhone та Apple Watch.

Зміни в macOS і Game Center

macOS 26 отримає нову назву – macOS Tahoe, на честь однойменного озера в Каліфорнії. Це символізує третє велике оновлення інтерфейсу з часів Big Sur. Компанія також планує замінити Game Center новим застосунком для ігор, який буде частиною оновленої ОС.

Як бачите, Apple робить ставку на поступовий розвиток і косметичні зміни замість технологічних проривів. Але в умовах стрімкої гонитви в ШІ цього може виявитися недостатньо. Конкуренти рухаються швидше, й Apple доведеться змінити підхід, аби не втратити позиції у ключовій технологічній битві десятиліття.