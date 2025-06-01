WWDC 2025: Apple готовит не прорыв, а косметический апгрейд в сфере искусственного интеллекта

Прошел год с тех пор, как Apple презентовала свою платформу Apple Intelligence – первую серьезную попытку войти в эру генеративного ИИ. Тогда компания позиционировала себя как вдумчивого новичка, который не спешит, а тщательно изучает технологию, чтобы предложить что-то действительно полезное. Но за этот год стало понятно: Apple существенно отстает от лидеров индустрии - OpenAI и Google.

Оригинальный материал вышел на Bloomberg под авторством обозревателя и эксперта по Apple, Марка Гурмана. 24 Канал перевел и адаптировал статью для своей аудитории.

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С начала все выглядело многообещающе. Однако уже в августе 2024-го, когда разработчики получили доступ к бета-версии Apple Intelligence, стало очевидно: за ярким брендингом скрывается достаточно ограниченный функционал.

Apple не предложила ничего революционного: ее решения выглядели запоздалыми и неэффективными, а обновленный голосовой помощник Siri так и не вышел – из-за технических проблем.

Кстати, почему Siri на основе ИИ стала полной катастрофой, мы писали отдельно. Тогда из-за неудач в проекте даже были проведены кадровые изменения, включая отстранение Джона Джаннандреа и назначение Крейга Федериги на руководство ИИ-направлением в Siri.

В то время как конкуренты активно интегрировали ИИ в свои продукты, Apple демонстрировала лишь мелкие нововведения – такие как Genmoji, инструменты редактирования текста и приоритетные уведомления. И хотя они имеют определенную ценность, до уровня конкурентов им далеко.

Сейчас, накануне WWDC 2025 (конференция для разработчиков пройдет 9 июня), Apple снова на распутье. С одной стороны, компании позарез нужно показать прогресс в ИИ. С другой – внутри самой Apple признают: в этом году на большие прорывы рассчитывать не стоит. Более того, некоторые источники опасаются, что презентация лишь продемонстрирует уровень отставания компании.

За последние недели конкуренты не теряли времени: Google поразила новыми ИИ-функциями на I/O 2025, а OpenAI объявила о сотрудничестве с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. На этом фоне WWDC может показаться малозначимой.

Что покажет Apple

Основная новость в сфере ИИ – открытие доступа к Foundation Models для сторонних разработчиков. Речь идет о моделях, которые используются на устройствах Apple для базовых задач, например сжатый перевод текста. Эти модели имеют лишь около 3 миллиардов параметров – значительно меньше, чем у облачных моделей OpenAI или Google.

Разработчики смогут интегрировать эти модели в собственные приложения, что станет важным – хоть и не революционным – шагом в развитии ИИ от Apple.

Компания также представит новый режим энергосбережения, обновит приложение Translate (теперь с поддержкой Siri и AirPods) и будет маркировать некоторые функции в Safari и Photos как "AI-powered" – хотя фактически эти функции существовали и раньше.

Параллельно Apple меняет систему названий своих ОС: теперь они будут иметь годовые обозначения – iOS 26, macOS 26 и тому подобное. Это должно создать впечатление унифицированности и большего прогресса, хотя фактически речь идет скорее о брендинге, а не о сути технологий. Такая стратегия напоминает прошлогодний лозунг Apple Intelligence – "AI для остальных из нас", которое было аллюзией на запуск Macintosh в 1984 году.

Будущие планы: все – не в этом году

В разработке находится ряд ИИ-проектов, однако большинство из них Apple отложила до 2026 года:

Новый голосовой помощник Siri , который будет работать на базе LLM и получит функциональность, подобную голосовому режиму ChatGPT.

, который будет работать на базе LLM и получит функциональность, подобную голосовому режиму ChatGPT. Обновление приложения Shortcuts , которое позволит создавать автоматизации с помощью Apple Intelligence. Этот релиз, предположительно, перенесен на 2026 год.

, которое позволит создавать автоматизации с помощью Apple Intelligence. Этот релиз, предположительно, перенесен на 2026 год. Проект Mulberry – ИИ-сервис для здоровья и обновленное приложение Health. Его планируют представить весной 2026 года.

– ИИ-сервис для здоровья и обновленное приложение Health. Его планируют представить весной 2026 года. Конкурент ChatGPT, который называют "Knowledge" – ИИ-чатбот с возможностью анализировать данные из открытого интернета. Но пока проект сталкивается с теми же трудностями, которые остановили запуск нового Siri.

Несмотря на то, что Apple имеет мощные внутренние модели – в том числе на 33 и даже 150 миллиардов параметров – компания пока не планирует запускать публичного чатбота из-за опасений относительно достоверности ответов и внутренних разногласий в руководстве.

Инструменты для разработчиков

Apple также расширит интеграцию ИИ в свои инструменты для разработчиков. SwiftUI получит поддержку rich text-редактора, что упростит создание интерфейсов. Компания также обещает обновление Swift Assist – функции автодополнения кода с помощью ИИ, а пока в Xcode используют внутренний инструмент, который базируется на технологиях Anthropic.

Никакого нового железа

В этом году Apple не представит новых устройств на WWDC. Следующая волна аппаратных обновлений ожидается осенью и охватит новые iPhone и Apple Watch.

Изменения в macOS и Game Center

macOS 26 получит новое название – macOS Tahoe, в честь одноименного озера в Калифорнии. Это символизирует третье крупное обновление интерфейса со времен Big Sur. Компания также планирует заменить Game Center новым приложением для игр, которое будет частью обновленной ОС.

Как видите, Apple делает ставку на постепенное развитие и косметические изменения вместо технологических прорывов. Но в условиях стремительной гонки в ИИ этого может оказаться недостаточно. Конкуренты движутся быстрее, и Apple придется изменить подход, чтобы не потерять позиции в ключевой технологической битве десятилетия.