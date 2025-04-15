Абсолютно бесполезное дело

Работа над ИИ для Siri в стенах Apple зашла в тупик. Как сообщает The Information, компания потерпела фиаско, пытаясь создать убедительный ИИ-продукт, что вызвало насмешки даже среди ее собственных работников. Основная волна критики направлена на отдел искусственного интеллекта и машинного обучения, который обозначается сокращением "AI/ML". Его проблемы в очередной раз обострились после переноса выхода новой Siri на 2026 год, сообщает 24 Канал.

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Инженеры за пределами AI/ML настолько разочарованы, что назвали всю команду "AIMLess". Это игра слов, которая обыгрывает слияние аббревиатур "AI" (искусственный интеллект) и "ML" (машинное обучение) с частицей "Less", которая означает "меньше". Английское слово "aimless" переводится как "бесцельный" или "бессмысленный". Таким образом они намекают на то, что команда работает безрезультатно, а все ее достижения провальные.

Почему Siri опаздывает

На фоне неудач Apple провела кадровые перестановки. С проекта был отстранен Джон Джаннандреа – руководителя AI-направления, который имел репутацию неконфликтного и слишком спокойного. Его заместителя, Робби Уокера, критиковали за недостаток амбиций и склонность к осторожности. По словам более шести бывших сотрудников, именно слабое руководство привело к торможению проекта.

Теперь ИИ-направлением в Siri будет руководить Крейг Федериги – опытный глава программной инженерии, известный своим жестким и требовательным стилем. Обязанности Уокера перешли к Майку Роквеллу, который ранее занимался гарнитурой Vision Pro. Бывший и новый руководители часто вступали в споры – и это лишь усиливало напряжение между командами разработчиков Siri и разработчиками программного обеспечения, которые имели свою AI-группу.

Когда вышел ChatGPT от OpenAI, этот внутренний конфликт обострился еще больше. Команда Джаннандреа, по словам экс-инженеров, не продемонстрировала никакой срочности, тогда как подразделение Федериги сразу начало исследования, как применить LLM (большие языковые модели) для улучшения iPhone.

В решающий момент AI-гонки команда Siri оказалась парализованной. Хотя на ежегодной конференции Apple анонсировала значительные обновления, внутренне команда не могла решить: создавать локальную LLM для устройств или облачную для сложных задач. В конце концов, решили строить огромную единую модель, которая должна обрабатывать все. Это противоречило философии работы на устройстве и привело к задержкам во внедрении.

Но на этом проблемы не закончились. Несмотря на громкие обещания, продукт Apple Intelligence восприняли как слабый и недоработанный. Функции оказались мелкими и не прорывными. Многие вообще не смогли найти удачного применения для себя. Еще большее возмущение вызвала функция, обобщающая заголовки новостей – она регулярно искажала содержание, из-за чего ее пришлось отключить.

Хотя компания возлагает надежды на новое руководство, чтобы спасти Siri, возвращение в игру обещает быть чрезвычайно сложным, даже для такого гиганта, как Apple.