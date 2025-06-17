Пока Apple пытается решить проблему глобальных цепочек поставок в условиях торговой войны с Китаем и удержать цену iPhone, Дональд Трамп и его дети анонсируют собственную альтернативу – смартфон Trump T1 и мобильный оператор Trump Mobile.

И хотя проект презентуют с большой помпой, само устройство скорее похоже на политический символ, чем на технологическую революцию. Предварительные характеристики вызывают вопросы, как и способ его продвижения. Но семья Трампа уверена: золотой T1 станет новой вехой мобильной связи в Америке, хотя в его описании есть серьезные ошибки.

Что известно о смартфоне от Трампа и что происходит на фоне его появления – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о смартфоне Трампа

Семья президента США Дональда Трампа анонсировала запуск нового мобильного оператора Trump Mobile и смартфона собственного бренда под названием T1. По заявлению компании, гаджет будет произведен в США и будет иметь премиальную отделку – в частности, представлен в золотистом цвете. Продажи стартуют в августе или сентябре 2025 года.

Trump Mobile выходит на рынок с единым тарифным планом – The 47 Plan, стоимостью 47,45 доллара в месяц. Его рекламируют как аналог по качеству связи к трем основным мобильным операторам США. Абоненты смогут пользоваться услугой на своих телефонах, однако компания также предлагает собственный смартфон Trump T1 за 499 долларов. Предварительный заказ уже открыт, предоплата – 100 долларов.

В пресс-релизе устройство описывают как "элегантный золотой смартфон, созданный для высокой производительности, с гордостью спроектирован и собран в США". Однако на сайте Trump Mobile технические характеристики T1 представлены с многочисленными ошибками: в разделе о процессоре отсутствует какое-либо упоминание о чипсете, оперативную память описано как хранилище, а фраза 5000mAh long life camera, вероятно, касается батареи.



Согласно опубликованным спецификациям, T1 будет работать на Android 15, будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней с возможностью расширения, 6,78-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, батарею на 5000 мА-ч и даже разъем для наушников 3,5 мм. Камеры – скромные: основная на 50 Мп, а также 2-мегапиксельные сенсоры для макросъемки и глубины. Ультраширокого модуля не предусмотрено.

Операторская часть проекта также имеет свои особенности. Как указано в условиях использования на сайте, Trump Mobile фактически является виртуальным оператором (MVNO), работающим на базе сети T-Mobile через партнерскую компанию Liberty Mobile. В тарифный план входит не только неограниченная связь и мобильный интернет, но и круглосуточная телемедицина и услуги помощи на дороге от Drive America.

По словам сына Трампа, Эрика Трампа в интервью Fox News, Trump Mobile "революционизирует мобильную связь", а колл-центр компании планируют разместить в Сент-Луисе, штат Миссури.

"Сейчас мы делаем Trump Mobile. И Trump mobile собирается произвести революцию в мобильной связи" -- Эрик Трамп анонсирует новый телефон Трампа pic.twitter.com/PtFOblfLcu - Аарон Рупар (@atrupar) 16 июня, 2025

Официальный запуск Trump Mobile провела Trump Organization – главная бизнес-структура семьи Трампа, ныне контролируемая его детьми. Анонс состоялся вскоре после появления заявки на регистрацию торговой марки Trump и T1 в категориях, связанных с телекоммуникациями и мобильными устройствами.

Появление нового оператора, ассоциированного с влиятельной политической семьей, уже вызывает вопросы относительно потенциального конфликта интересов. В частности, каким образом Федеральная комиссия по связи США (FCC), возглавляемая Бренданом Карром – соратником Трампа, будет регулировать деятельность связанного с ним бизнеса.

Тем временем сегмент "звездных" мобильных операторов в США стремительно развивается. В прошлом году актер Райан Рейнольдс продал свою долю в Mint Mobile корпорации T-Mobile. А уже в этом месяце стартовал проект SmartLess Mobile, основанный ведущими одноименного популярного подкаста – актерами Уиллом Арнеттом, Джейсоном Бейтманом и Шоном Хейзом.

Как Белый дом продвигает идею переноса производства iPhone в США – и почему это вряд ли сработает

Еще до недавнего времени Трамп был сфокусирован на идее переноса производства iPhone в США, особенно на фоне введения им самим пошлин на китайский импорт. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Apple вложила бы миллиарды в американскую экономику – в частности, в рамках недавно объявленных инвестиций на сумму 500 миллиардов долларов – только потому, что видит в США потенциал.

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Однако такие расходы являются типичными для масштаба Apple, а не признаком глубокой реструктуризации. Еще во времена Стива Джобса, как и при нынешнем CEO Тиме Куке, в компании неоднократно объясняли: изготовление iPhone в США маловероятно из-за недостатка технических специалистов и налаженных цепей поставок. Для содержания фабрики на 700 тысяч работников, как в Китае, нужно не менее 30 тысяч квалифицированных инженеров – а таких ресурсов в США не хватает.

В мае США договорились снизить тарифы на 90 дней на китайские товары с 145% до 30%, а Китай – со 125% до 10% на американские товары. До этого высокие пошлины могли повлиять на цену iPhone – базовая версия iPhone могла вырасти в цене с 799 до более 1000 долларов. А модели Pro – стоили бы до 1500, а то и 3500 долларов, если производство будет перенесено в США.

Тим Кук в 2017 году подчеркивал, что главное преимущество Китая – не дешевая рабочая сила, а концентрация знаний, опыта и современного производственного оборудования. В Америке, по его словам, трудно собрать даже одну команду специалистов для обработки материалов, в то время как в Китае таких людей – "на несколько футбольных полей".

В то же время министр торговли США Говард Латник заявил, что новые пошлины могут вернуть миллионы работников "с миниатюрными отвертками" из восточных фабрик в США. На вопрос New York Times, считает ли Дональд Трамп перенос производства реалистичным, Левитт ответила утвердительно.

Apple стремится уменьшить зависимость от Китая. По данным Wall Street Journal, компания планирует масштабировать производство в Индии, откуда уже вывезла iPhone на сумму более 17 миллиардов долларов за последний год. В конце марта, перед вступлением в силу новых пошлин, Apple срочно доставила в США пять самолетов со смартфонами из Индии. Индийские чиновники назвали это попыткой успеть до таможенного удара.

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Однако Apple не может мгновенно отказаться от Китая – именно там сосредоточены ключевые цепи поставок, необходимые компоненты и опытные инженеры. После советов США диверсифицировать производство Apple перенесла часть процессов в Индию и Вьетнам, однако Трамп обложил и эти страны пошлинами – 26% и 46% соответственно. Это создает ситуацию, когда все альтернативы Китаю оказались под ударом.

Так возможно ли производство iPhone в США? Финансово – это практически невозможно. Высокая стоимость труда в США и зависимость от поставщиков из Азии сделают устройства значительно дороже.

По словам источника WP, полный перенос производства в Америку не произойдет: "iPhone не вернется к производству в США".

На фоне торговой войны инвесторы нервничают, потребители в США начали покупать новые смартфоны раньше, опасаясь резкого скачка цен. А Apple, несмотря на усилия по диверсификации, пока остается заложником глобальных цепей поставок. Трамп же, тем временем, переключился с темы пошлин и переноса производства айфонов в США на собственный смартфон, который вряд ли станет конкурентом технике Apple. Если вообще будет реализован.

Может случиться так, что в недалеком будущем смартфоны вообще станут менее актуальными из-за развития ИИ-гаджетов. Так что Трампам придется заинтересоваться еще одним рынком.