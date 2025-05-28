В эпоху, когда искусственный интеллект стремительно меняет правила игры в цифровом мире, OpenAI готовит новую революцию – на этот раз в аппаратном измерении. Компания Сэма Альтмана покупает стартап io, основанный известным дизайнером iPhone Джонни Айвом, в рекордной для себя сделке стоимостью почти 6,5 миллиарда долларов. Этот союз имеет целью создать принципиально новый класс ИИ-устройств – таких, которых еще не было.

Для Айва – британца, которого Стив Джобс называл своим "духовным партнером", – это возвращение на сцену. А еще – шанс снова определить будущее потребительских технологий, но уже не в паре с Apple, а с одним из главных игроков ИИ-эпохи. И этот дуэт обещает начать нечто гораздо большее, чем просто выпуск нового гаджета. Подробнее – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о сделке

OpenAI заключает крупнейшую сделку в своей истории, пишет Bloomberg. Компания приобретет стартап io, основанный легендарным дизайнером Apple Джонни Айвом, в рамках сделки, оцененной почти в 6,5 миллиарда долларов. Сделка станет полностью акционерной, а ее результатом будет создание специального подразделения для разработки устройств на базе искусственного интеллекта.



Джони Айв и Сэм Альтман / Фото LoveFrom

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Основанный в 2023 году, io уже успел привлечь внимание своей таинственностью и амбициями. Компания объединяет ключевых фигур из мира Apple: кроме самого Айва, в команду вошли его бывшие коллеги – Скотт Кэннон, Эванс Хэнки и Танг Тан. Именно они стояли за дизайном iPhone, Apple Watch, iPod, iPad и MacBook.

Я все больше чувствую, что все, чему я научился за 30 лет, ведет именно к этому моменту. Это отношения и образ мышления, который, я верю, породит много новых продуктов,

– заявил Джони Айв в совместном интервью Bloomberg с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

Кто такой Джони Айв

Сэр Джонатан Пол Айв (англ. Sir Jonathan Paul Ive), известный как Джони Айв, – британско-американский промышленный дизайнер, который получил мировую славу благодаря своей работе в Apple Inc. Родился 27 февраля 1967 года в Лондоне.



Айв присоединился к Apple в 1992 году и быстро стал ключевой фигурой в команде дизайна. После возвращения Стива Джобса в компанию, Айв был назначен старшим вице-президентом по промышленному дизайну, а затем – главным дизайнером (Chief Design Officer). Он сыграл решающую роль в создании таких знаковых продуктов, как iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Его подход к дизайну, который сочетает функциональность, простоту и эстетику, стал определяющим для стиля Apple.



В 2019 году Айв оставил Apple и основал независимую дизайнерскую фирму LoveFrom, которая сотрудничала с такими компаниями, как Ferrari, Airbnb и Moncler. В 2024 году он стал соучредителем стартапа io, который специализировался на разработке устройств с использованием искусственного интеллекта.



Айв получил многочисленные награды за свой вклад в дизайн, включая звание Командора (CBE) и Рыцаря-Командора (KBE) Ордена Британской империи. В 2012 году он был посвящен в рыцари за заслуги в области дизайна и предпринимательства. Также он является почетным доктором наук Кембриджского и Оксфордского университетов. Айв ведет частную жизнь, проживает вблизи штаб-квартиры Apple в Купертино, Калифорния. Он известен своей страстью к автомобилям и архитектуре.

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Для Айва это соглашение означает возвращение в эпицентр потребительских технологий, где он в свое время вместе со Стивом Джобсом формировал визуальный язык современных гаджетов. После выхода из Apple в 2019 году он основал студию LoveFrom, которая консультировала Ferrari, Airbnb и другие бренды. Но анонсированное сотрудничество с Apple так и не переросло в совместные продукты. Теперь Айв начинает новый проект вместе с Сэмом Альтманом, которого он называет "редким визионером".

Стив Джобс очень бы гордился этим,

– добавил Альтман.

Революция в форм-факторе

OpenAI стремится создать нечто принципиально новое – говорится об аппаратном продукте, который выведет пользование ИИ на качественно новый уровень. По словам Альтмана, "искусственный интеллект требует совершенно нового форм-фактора вычислительных устройств, чтобы полностью реализовать свой потенциал".

Ожидается, что первое устройство от команды Айва и Альтмана выйдет в 2026 году.

"Люди хотят чего-то нового – это отражение внутреннего беспокойства из-за текущего состояния технологий", – сказал Айв.

Интересно! По данным источников The Wall Street Journal, Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже два года сотрудничают над новым устройством, которое должно вывести пользователей за пределы экранов. Среди вариантов рассматриваются наушники и гаджеты с камерами.



Визуализация ИИ-гаджета / Коллаж 24 Канала и ChatGPT

Соглашение в деталях Контракт предусматривает 5 миллиардов долларов в акциях и еще около 1,5 миллиарда, происходящих из предыдущего соглашения, по которому OpenAI в 2023 году приобрела 23% io. Инвестиции в стартап также осуществили фонд OpenAI, Emerson Collective (управляется вдовой Стива Джобса – Лорин Пауэлл Джобс), Sutter Hill Ventures, Thrive Capital, Maverick Ventures и SV Angel. Сэм Альтман, как подчеркивает OpenAI, не имеет доли в io.



Закрытие сделки ожидается этим летом после согласования регуляторов. Вместе с io к OpenAI присоединится команда из примерно 55 инженеров, разработчиков и производственных специалистов, которые будут работать над новыми устройствами как в штаб-квартире io в Сан-Франциско, так и в офисах OpenAI.

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Несмотря на соглашение, студия LoveFrom останется независимой и возьмет на себя дизайн не только устройств, но и всех продуктов OpenAI – включая интерфейсы программного обеспечения. Именно обсуждение редизайна ChatGPT, а не "железа", стало первым контактным пунктом между Альтманом и Айвом.

В LoveFrom входят такие ветераны Apple, как Баз Ординг, Майк Матас и Крис Уилсон – они в свое время работали над интерфейсами MacOS и iOS. В дальнейшем они могут присоединиться к переосмыслению дизайна приложений OpenAI для новой эпохи.

Apple, которую Айв когда-то формировал, сейчас сталкивается с трудностями в AI-гонке. Ее ИИ-платформа, представленная в 2024 году, пока значительно уступает конкурентам. Более того, Apple частично полагается на ChatGPT для заполнения пробелов в функционале. На фоне новости о сделке акции Apple упали на 2,3%.

Айв не ожидает, что смартфоны исчезнут.

Так же как смартфон не вытеснил ноутбук, наше новое устройство не уничтожит телефон,

– отметил Альтман.

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Впрочем, как он, так и Айв уверены: новые способы взаимодействия с технологиями – неизбежны. На рынке ИИ-устройств уже есть игроки, в частности Meta с ее умными очками Ray-Ban. Но были и громкие провалы – вроде устройств Humane Ai Pin или Rabbit r1. "Это были слабые продукты без новых идей", – резко высказался Айв.

Танг Тан, который более десятилетия работал над каждым поколением iPhone, замечает, что новая команда не обременена наследием – это шанс переосмыслить все пространство. Но воплощение замыслов требует времени.

"Ожидание стоит того. Мы задумали кое-что безумно амбициозное", – интригует Альтман.