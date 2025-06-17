Поки Apple намагається розв'язати проблему глобальних ланцюгів постачання в умовах торговельної війни з Китаєм і втримати ціну iPhone, Дональд Трамп і його діти анонсують власну альтернативу – смартфон Trump T1 та мобільного оператора Trump Mobile.

І хоча проєкт презентують із великою помпою, сам пристрій поки що радше схожий на політичний символ, ніж на технологічну революцію. Попередні характеристики викликають питання, як і спосіб його просування. Але родина Трампа впевнена: золотий T1 стане новою віхою мобільного зв'язку в Америці, хоча в його описі є серйозні помилки.

Що відомо про смартфон від Трампа і що відбувається на тлі його появи – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про смартфон Трампа

Сім'я президента США Дональда Трампа анонсувала запуск нового мобільного оператора Trump Mobile та смартфона власного бренду під назвою T1. За заявою компанії, гаджет буде вироблений у США та матиме преміальне оздоблення – зокрема, представлений у золотистому кольорі. Продажі стартують у серпні або вересні 2025 року.

Trump Mobile виходить на ринок з єдиним тарифним планом – The 47 Plan вартістю 47,45 долара на місяць. Його рекламують як аналог за якістю зв'язку до трьох основних мобільних операторів США. Абоненти зможуть користуватися послугою на своїх телефонах, однак компанія також пропонує власний смартфон Trump T1 за 499 доларів. Попереднє замовлення вже відкрите, передоплата – 100 доларів.

У пресрелізі пристрій описують як "елегантний золотий смартфон, створений для високої продуктивності, з гордістю спроєктований і зібраний у США". Проте на сайті Trump Mobile технічні характеристики T1 подані з численними помилками: у розділі про процесор відсутня будь-яка згадка про чипсет, оперативну пам'ять описано як сховище, а фраза 5000mAh long life camera, ймовірно, стосується батареї.



Згідно з опублікованими специфікаціями, T1 працюватиме на Android 15, матиме 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої з можливістю розширення, 6,78-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, батарею на 5000 мА·год та навіть роз'єм для навушників 3,5 мм. Камери – скромні: основна на 50 Мп, а також 2-мегапіксельні сенсори для макрознімання та глибини. Ультраширокого модуля не передбачено.

Операторська частина проєкту також має свої особливості. Як зазначено в умовах використання на сайті, Trump Mobile фактично є віртуальним оператором (MVNO), що працює на базі мережі T-Mobile через партнерську компанію Liberty Mobile. До тарифного плану входить не лише необмежений зв'язок і мобільний інтернет, а й цілодобова телемедицина та послуги допомоги на дорозі від Drive America.

За словами сина Трампа, Еріка Трампа в інтерв'ю Fox News, Trump Mobile "революціонізує мобільний зв'язок", а кол-центр компанії планують розмістити в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

"Now we're doing Trump Mobile. And Trump mobile is going to revolutionize cell phones" -- Eric Trump announces the new Trump phone pic.twitter.com/PtFOblfLcu — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2025

Офіційний запуск Trump Mobile провела Trump Organization – головна бізнес-структура родини Трампа, нині контрольована його дітьми. Анонс відбувся невдовзі після появи заявки на реєстрацію торговельної марки Trump і T1 у категоріях, пов'язаних із телекомунікаціями та мобільними пристроями.

Поява нового оператора, асоційованого з впливовою політичною родиною, вже викликає запитання щодо потенційного конфлікту інтересів. Зокрема, яким чином Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC), очолювана Бренданом Карром – соратником Трампа, регулюватиме діяльність пов'язаного з ним бізнесу.

Тим часом сегмент "зіркових" мобільних операторів у США стрімко розвивається. Торік актор Раян Рейнольдс продав свою частку в Mint Mobile корпорації T-Mobile. А вже цього місяця стартував проєкт SmartLess Mobile, заснований ведучими однойменного популярного подкасту – акторами Віллом Арнеттом, Джейсоном Бейтманом і Шоном Гейзом.

Як Білий дім просуває ідею перенесення виробництва iPhone до США – і чому це навряд чи спрацює

Ще донедавна Трамп був сфокусований на ідеї перенесення виробництва iPhone до США, особливо на тлі введення ним самим мит на китайський імпорт. Прессекретарка Трампа Каролін Левітт заявила, що Apple вклала б мільярди в американську економіку – зокрема, в межах нещодавно оголошених інвестицій на суму 500 мільярдів доларів – лише тому, що бачить у США потенціал.

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Однак такі витрати є типовими для масштабу Apple, а не ознакою глибокої реструктуризації. Ще за часів Стіва Джобса, як і за нинішнього CEO Тіма Кука, у компанії неодноразово пояснювали: виготовлення iPhone у США малоймовірне через нестачу технічних спеціалістів і налагоджених ланцюгів постачання. Для утримання фабрики на 700 тисяч працівників, як у Китаї, потрібно щонайменше 30 тисяч кваліфікованих інженерів – а таких ресурсів у США бракує.

У травні США домовилися знизити тарифи на 90 днів на китайські товари з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10% на американські товари. До цього високі мита могли вплинути на ціну iPhone – базова версія iPhone могла зрости в ціні з 799 до понад 1000 доларів. А моделі Pro – коштували б до 1 500, а то й 3 500 доларів, якщо виробництво буде перенесено до США.

Тім Кук у 2017 році підкреслював, що головна перевага Китаю – не дешева робоча сила, а концентрація знань, досвіду та сучасного виробничого обладнання. В Америці, за його словами, важко зібрати навіть одну команду фахівців для обробки матеріалів, водночас у Китаї таких людей – "на кілька футбольних полів".

Зокрема міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що нові мита можуть повернути мільйони працівників "з мініатюрними викрутками" зі східних фабрик до США. На запитання New York Times, чи вважає Дональд Трамп перенесення виробництва реалістичним, Левітт відповіла ствердно.

Apple прагне зменшити залежність від Китаю. За даними Wall Street Journal, компанія планує масштабувати виробництво в Індії, звідки вже вивезла iPhone на суму понад 17 мільярдів доларів за останній рік. Наприкінці березня, перед набуттям чинності нових мит, Apple терміново доставила до США п'ять літаків зі смартфонами з Індії. Індійські чиновники назвали це спробою встигнути до митного удару.

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Однак Apple не може миттєво відмовитися від Китаю – саме там зосереджені ключові ланцюги постачань, необхідні компоненти та досвідчені інженери. Після порад США диверсифікувати виробництво Apple перенесла частину процесів до Індії та В'єтнаму, однак Трамп обклав і ці країни митами – 26% і 46% відповідно. Це створює ситуацію, коли всі альтернативи Китаю опинилися під ударом.

То чи можливе виробництво iPhone у США? Фінансово – це практично неможливо. Висока вартість праці в США та залежність від постачальників із Азії зроблять пристрої значно дорожчими.

За словами джерела WP, повне перенесення виробництва до Америки не відбудеться: "iPhone не повернеться до виробництва в США".

На тлі торговельної війни інвестори нервують, споживачі в США почали купувати нові смартфони раніше, побоюючись різкого стрибка цін. А Apple, попри зусилля з диверсифікації, наразі залишається заручником глобальних ланцюгів постачань. Трамп же тим часом перемкнувся з теми мит та перенесення виробництва "айфонів" до США на власний смартфон, який навряд чи стане конкурентом техніці Apple. Якщо взагалі буде реалізований.

Може статися так, що в недалекому майбутньому смартфони взагалі стануть менш актуальними через розвиток ШІ-гаджетів. Тож Трампам доведеться зацікавитися ще одним ринком.