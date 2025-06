Поки Apple намагається розв'язати проблему глобальних ланцюгів постачання в умовах торговельної війни з Китаєм і втримати ціну iPhone, Дональд Трамп і його діти анонсують власну альтернативу – смартфон Trump T1 та мобільного оператора Trump Mobile.

І хоча проєкт презентують із великою помпою, сам пристрій поки що радше схожий на політичний символ, ніж на технологічну революцію. Попередні характеристики викликають питання, як і спосіб його просування. Але родина Трампа впевнена: золотий T1 стане новою віхою мобільного зв'язку в Америці, хоча в його описі є серйозні помилки.

Що відомо про смартфон від Трампа і що відбувається на тлі його появи – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Сім'я президента США Дональда Трампа анонсувала запуск нового мобільного оператора Trump Mobile та смартфона власного бренду під назвою T1. За заявою компанії, гаджет буде вироблений у США та матиме преміальне оздоблення – зокрема, представлений у золотистому кольорі. Продажі стартують у серпні або вересні 2025 року.

Trump Mobile виходить на ринок з єдиним тарифним планом – The 47 Plan вартістю 47,45 долара на місяць. Його рекламують як аналог за якістю зв'язку до трьох основних мобільних операторів США. Абоненти зможуть користуватися послугою на своїх телефонах, однак компанія також пропонує власний смартфон Trump T1 за 499 доларів. Попереднє замовлення вже відкрите, передоплата – 100 доларів.

У пресрелізі пристрій описують як "елегантний золотий смартфон, створений для високої продуктивності, з гордістю спроєктований і зібраний у США". Проте на сайті Trump Mobile технічні характеристики T1 подані з численними помилками: у розділі про процесор відсутня будь-яка згадка про чипсет, оперативну пам'ять описано як сховище, а фраза 5000mAh long life camera, ймовірно, стосується батареї.



Згідно з опублікованими специфікаціями, T1 працюватиме на Android 15, матиме 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої з можливістю розширення, 6,78-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, батарею на 5000 мА·год та навіть роз'єм для навушників 3,5 мм. Камери – скромні: основна на 50 Мп, а також 2-мегапіксельні сенсори для макрознімання та глибини. Ультраширокого модуля не передбачено.

Операторська частина проєкту також має свої особливості. Як зазначено в умовах використання на сайті, Trump Mobile фактично є віртуальним оператором (MVNO), що працює на базі мережі T-Mobile через партнерську компанію Liberty Mobile. До тарифного плану входить не лише необмежений зв'язок і мобільний інтернет, а й цілодобова телемедицина та послуги допомоги на дорозі від Drive America.

За словами сина Трампа, Еріка Трампа в інтерв'ю Fox News, Trump Mobile "революціонізує мобільний зв'язок", а кол-центр компанії планують розмістити в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

"Now we're doing Trump Mobile. And Trump mobile is going to revolutionize cell phones" -- Eric Trump announces the new Trump phone pic.twitter.com/PtFOblfLcu

— Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2025