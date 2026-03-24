Цьогорічний захід Apple WWDC 2026 нарешті дасть нам те, чого всі так довго чекали

Apple офіційно підтвердила дати проведення своєї щорічної конференції для розробників. Цього року захід обіцяє стати переломним моментом для програмних платформ компанії, оскільки в офіційних анонсах з'явилися прямі натяки на технології, які раніше лише обговорювалися в чутках і витоках.

Які продукти Apple розкриє на WWDC 2026?

Корпорація Apple оголосила, що Worldwide Developers Conference 2026 року розпочнеться 8 червня й триватиме до 12 червня, тобто з понеділка по п'ятницю. Як і торік, основна частина заходу пройде в онлайн-форматі, що дозволить розробникам з усього світу приєднатися до сесій абсолютно безплатно. Проте компанія зберегла й офлайн-компонент: 8 червня в кампусі Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія, відбудеться спеціальний захід для обраних розробників та студентів, пише Gizmochina.

Учасники зможуть наживо спостерігати за головною презентацією, зустрітися зі співробітниками Apple та відвідати територію штаб-квартири. Заявки на участь у розіграші місць приймаються до 30 березня, а результати стануть відомі вже 2 квітня.

Центральною подією стане велика презентація, запланована на перший день конференції. Головною темою заходу Apple відкрито називає досягнення в галузі штучного інтелекту. Очікується, що компанія нарешті представить радикально оновлену версію Siri, яка отримає глибоке розуміння контексту та здатність аналізувати те, що відбувається на екрані пристрою, пише MacRumors.

Новий віртуальний помічник зможе виконувати складні дії всередині додатків і між ними, а також отримає функцію чат-бота, здатну конкурувати з відомими рішеннями на кшталт ChatGPT або Gemini. Деякі звіти вказують на те, що для реалізації цих можливостей Apple може використовувати мовні моделі Gemini від Google.

Чекайте нові операційні системи

На конференції представлять цілу низку операційних систем наступного покоління: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 та visionOS 27, зазначає 9to5mac.

Попри велику увагу до штучного інтелекту, багато аналітиків прогнозують, що цей рік стане роком стабільності, схожим на часи виходу Snow Leopard. Це означає, що замість кардинальних візуальних змін розробники зосередяться на виправленні помилок, оптимізації та підвищенні загальної надійності систем.

В iOS 27 очікується подальший розвиток дизайну Liquid Glass, впровадженого раніше, а також спеціальні оптимізації для майбутніх пристроїв з гнучкими екранами.

Традиційно перші бета-версії систем стануть доступними для розробників одразу після завершення презентації, а публічне тестування розпочнеться у липні.

Буде цікаво, але без пристроїв

Для розробників підготували понад 100 технічних сесій і лабораторій, де вони зможуть опанувати нові інструменти й інтегрувати свіжі функції у свої програмні продукти. Окрему увагу приділять переможцям конкурсу Swift Student Challenge, для яких передбачено багатоденну програму в Купертіно.

Хоча на червень не прогнозують анонсів нового обладнання, варто згадати, що лише протягом березня Apple вже випустила дев'ять нових продуктів: