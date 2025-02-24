Apple прагне, щоб iPhone 17 Pro повністю замінив камери для блогерів

Apple планує значно покращити можливості відеозйомки у своїх нових флагманських смартфонах iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, які мають вийти восени цього року. Раніше компанія зосереджувалася переважно на якості фотознімків, проте тепер ситуація змінюється.

Протягом багатьох років Apple прагнула, щоб iPhone зміг повністю замінити традиційну камеру, розповідає 24 Канал. Для цього компанія впроваджувала передові технології мобільної фотографії у кожному новому поколінні своїх смартфонів.

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Тепер Apple планує зробити ривок у сфері відеозйомки, щоб iPhone став головним інструментом для відеоблогерів та контент-креаторів.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман зазначає, що однією з головних цілей Apple на 2025 рік є залучення спільноти влогерів та інших творців відеоконтенту до використання iPhone замість окремих камер.

Apple ще агресивніше просуватиме можливості відеозйомки, коли у вересні дебютують нові iPhone,

– заявив журналіст.

Що зміниться у камері iPhone 17 Pro

Поки що невідомо, які саме поліпшення з’являться у камерах iPhone 17 Pro. Apple поки не розкриває подробиць щодо нових функцій відеозйомки, однак очікується, що більше інформації з’явиться ближче до презентації нових пристроїв.