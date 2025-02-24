Протягом багатьох років Apple прагнула, щоб iPhone зміг повністю замінити традиційну камеру, розповідає 24 Канал. Для цього компанія впроваджувала передові технології мобільної фотографії у кожному новому поколінні своїх смартфонів.

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Тепер Apple планує зробити ривок у сфері відеозйомки, щоб iPhone став головним інструментом для відеоблогерів та контент-креаторів.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман зазначає, що однією з головних цілей Apple на 2025 рік є залучення спільноти влогерів та інших творців відеоконтенту до використання iPhone замість окремих камер.

Apple ще агресивніше просуватиме можливості відеозйомки, коли у вересні дебютують нові iPhone,

– заявив журналіст.

Що зміниться у камері iPhone 17 Pro

Поки що невідомо, які саме поліпшення з’являться у камерах iPhone 17 Pro. Apple поки не розкриває подробиць щодо нових функцій відеозйомки, однак очікується, що більше інформації з’явиться ближче до презентації нових пристроїв.