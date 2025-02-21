Деякі українські магазини вже відкрили попереднє замовлення на iPhone 16E, повідомляє 24 Канал. На сайтах магазинів, які торгують технікою Aplpe висять заглушки з новими моделями та повідомленнями "Скоро в продажі".

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Деякі магазини вже чекають на новинку / Скриншот 24 Каналу

Офіційний старт продажів iPhone 16E у 59 країнах та регіонах запланований на 28 лютого, а попередні замовлення розпочнуться 21 лютого. Ціна новинки стартує від 599 доларів.

На жаль, офіційна інформація про початок продажів iPhone 16E в Україні та перелік магазинів, які пропонуватимуть цей смартфон, наразі відсутня. Однак за попередніми даними, ціни на iPhone 16E в Україні коливатимуться від 30 999 грн до 47 499 грн, залежно від обсягу вбудованої пам'яті.

Основні особливості iPhone 16E

iPhone 16E значно відрізняється від попередника. Він позбувся товстих рамок та фізичної кнопки "Додому", а також отримав дизайн, схожий на iPhone 13 та 14. Головні нововведення:

Дисплей : 6,1-дюймовий OLED-екран

: 6,1-дюймовий OLED-екран Процесор : Apple A16 Bionic, що забезпечує високу продуктивність

: Apple A16 Bionic, що забезпечує високу продуктивність Камера : 48 МП основна камера, яка підтримує зйомку в режимі Smart HDR і нічний режим

: 48 МП основна камера, яка підтримує зйомку в режимі Smart HDR і нічний режим Фронтальна камера : 12 МП

: 12 МП USB-C : нарешті замість Lightning

: нарешті замість Lightning Кнопка дій (Action Button): замінює традиційний перемикач беззвучного режиму

iPhone 16E буде доступний у двох кольорах: чорному та білому.