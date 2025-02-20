Значно кращий

Безумовно, iPhone 16 від Apple має низку переваг порівняно з новою моделлю 16e, таких як Dynamic Island, Camera Control, підтримка MagSafe тощо. Однак є одна ключова характеристика, в якій iPhone 16e перемагає. Це час автономної роботи, який може стати вирішальним під час вибору моделі для багатьох користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac і дані самої Apple.

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Компанія обіцяє, що iPhone 16e "працює на шість годин довше, ніж iPhone 11, і на 12 годин довше, ніж усі покоління iPhone SE".

Судячи з даних компанії, очікувана тривалість роботи акумулятора iPhone 16 складає до 22 годин відтворення відео, тоді як в iPhone 16e цей показник становить до 26 годин відтворення відео. Додаткові 4 години – це вельми багато, особливо враховуючи, що в інших завданнях, не таких енергозатратних, ця різниця буде ще більшою.

Відтворення відео – це один із стандартних способів вимірювання часу роботи акумулятора. Це не обов'язково означає, що ваш пристрій працюватиме так довго, оскільки всі ми паралельно робимо на своїх смартфонах ще купу інших речей, які розряджають батарею. Це певний еталонний показник, який не враховує роботу фонових програм, наприклад. Якщо ви встановлюєте на свій смартфон додатки, які підтримують постійний зв'язок з інтернетом, проводять синхронізацію, надсилають сповіщення, вмикають екран та інше, то ви не отримаєте таких результатів. Однак у будь-якому випадку це все одно приємний бонус до тривалості роботи, бо за рівних умов цей смартфон працюватиме довше.

Apple приписує цей виграш новому модему C1 в iPhone 16e. Цей 5G-модем, розроблений самою Apple, є "найбільш енергоефективним модемом в історії iPhone". Таким чином, компанія змогла отримати кращий час автономної роботи в своєму тестуванні, ніж iPhone 16, попри те, що обидві моделі мають схожі інші компоненти, але різні модеми.