Значительно лучше

Безусловно, iPhone 16 от Apple имеет ряд преимуществ по сравнению с новой моделью 16e, таких как Dynamic Island, Camera Control, поддержка MagSafe и тому подобное. Однако есть одна ключевая характеристика, в которой iPhone 16e побеждает. Это время автономной работы, который может стать решающим при выборе модели для многих пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac и данные самой Apple.

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Компания обещает, что iPhone 16e "работает на шесть часов дольше, чем iPhone 11, и на 12 часов дольше, чем все поколения iPhone SE".

Судя по данным компании, ожидаемая продолжительность работы аккумулятора iPhone 16 составляет до 22 часов воспроизведения видео, тогда как в iPhone 16e этот показатель составляет до 26 часов воспроизведения видео. Дополнительные 4 часа – это весьма много, особенно учитывая, что в других задачах, не таких энергозатратных, эта разница будет еще больше.

Воспроизведение видео – это один из стандартных способов измерения времени работы аккумулятора. Это не обязательно означает, что ваше устройство будет работать так долго, поскольку все мы параллельно делаем на своих смартфонах еще кучу других вещей, которые разряжают батарею. Это некий эталонный показатель, который не учитывает работу фоновых программ, например. Если вы устанавливаете на свой смартфон приложения, которые поддерживают постоянную связь с интернетом, проводят синхронизацию, присылают оповещения, включают экран и прочее, то вы не получите таких результатов. Однако в любом случае это все равно приятный бонус к продолжительности работы, потому что при равных условиях этот смартфон будет работать дольше.

Apple приписывает этот выигрыш новому модему C1 в iPhone 16e. Этот 5G-модем, разработанный самой Apple, является "самым энергоэффективным модемом в истории iPhone". Таким образом, компания смогла получить лучшее время автономной работы в своем тестировании, чем iPhone 16, несмотря на то, что обе модели имеют похожие другие компоненты, но разные модемы.