На старій площі в Берліні знайшли майже 200 фігурок з кістками християнських святих

Археологи знайшли 188 середньовічних релікваріїв під час розкопок на найстарішій площі Берліна. Деякі з них усе ще містять кістки людей, які в християнстві вважаються святими.

Детальніше про знахідки

Релікварії були знайдені під час розкопок на площі Молкенмаркт, що означає "сироватковий ринок". Фігурки датуються серединою 14 століття, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Берлінського державного відомства з охорони пам'яток.

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Кожна з фігурок зображує жінку й має висоту 8 сантиметрів. Деякі, але не всі, носять корони. Але найбільш інтригуючою особливістю цих фігурок є круглі інкрустації, деякі з яких все ще містять залишки людських кісток.

У Середньовіччі для християн було звичайною практикою зберігати і вшановувати фізичні останки осіб, яких вважали святими. Але незрозуміло, кому саме належали людські кістки в цих фігурках, і також неясно, чому так багато їх було розміщено в цьому квадраті.

Команда також знайшла статуетку святої Катерини Олександрійської висотою 11 сантиметрів, яка датується серединою п'ятнадцятого століття. Згідно з легендою, вона жила в IV столітті і була християнською місіонеркою, яка навертала людей до християнства й протестувала проти переслідувань християн. Легенда свідчить, що римський імператор Максенцій (правив приблизно з 306 по 312 рік) наказав катувати її на колесі і вбити. Однак науковці сумніваються, чи існувала вона насправді. На цій статуетці зображено, як вона тримає меч і колесо, а на голові у неї зубчаста корона.



Статуетка святої Катерини Олександрійської з мечем і колесом у короні / Фото Julia-Marlen Schiefelbein, Berlin State Office for Monument Preservation

Крім того, археологи знайшли статуетку, яка зображує Діву Марію з маленьким Ісусом на руках. На жаль, вона була пошкоджена й зараз не має голови. Схоже, що в цій сцені Марія пропонує Ісусу яблуко, яке символізує його ідентичність як нового Адама. Реліквія датується серединою п'ятнадцятого століття.



На цій статуетці зображена Діва Марія з немовлям Ісусом. Голова не збереглася / Фото Julia-Marlen Schiefelbein, Berlin State Office for Monument Preservation

Розкопки на цьому місці тривають вже близько п'яти років і виявили "сотні тисяч" артефактів, в тому числі самурайський меч японського періоду Едо (1603-1868 роки), який був знайдений під завалами часів Другої світової війни. Ці розкопки проводяться перед тим, як площа буде перепланована.