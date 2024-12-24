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Реликварии были найдены во время раскопок на площади Молкенмаркт, что означает "сывороточный рынок". Фигурки датируются серединой 14 века, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Берлинского государственного ведомства по охране памятников.

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Каждая из фигурок изображает женщину и имеет высоту 8 сантиметров. Некоторые, но не все, носят короны. Но самой интригующей особенностью этих фигурок являются круглые инкрустации, некоторые из которых все еще содержат остатки человеческих костей.

В Средневековье для христиан было обычной практикой хранить и почитать физические останки лиц, которых считали святыми. Но непонятно, кому именно принадлежали человеческие кости в этих фигурках, и также неясно, почему так много их было размещено в этом квадрате.

Команда также нашла статуэтку святой Екатерины Александрийской высотой 11 сантиметров, которая датируется серединой пятнадцатого века. Согласно легенде, она жила в IV веке и была христианской миссионеркой, которая обращала людей в христианство и протестовала против преследований христиан. Легенда гласит, что римский император Максенций (правил примерно с 306 по 312 год) приказал пытать ее на колесе и убить. Однако ученые сомневаются, существовала ли она на самом деле. На этой статуэтке изображено, как она держит меч и колесо, а на голове у нее зубчатая корона.



Статуэтка святой Екатерины Александрийской с мечом и колесом в короне / Фото Julia-Marlen Schiefelbein, Berlin State Office for Monument Preservation

Кроме того, археологи нашли статуэтку, которая изображает Деву Марию с маленьким Иисусом на руках. К сожалению, она была повреждена и сейчас не имеет головы. Похоже, что в этой сцене Мария предлагает Иисусу яблоко, которое символизирует его идентичность как нового Адама. Реликвия датируется серединой пятнадцатого века.



На этой статуэтке изображена Дева Мария с младенцем Иисусом. Голова не сохранилась / Фото Julia-Marlen Schiefelbein, Berlin State Office for Monument Preservation

Раскопки на этом месте продолжаются уже около пяти лет и обнаружили "сотни тысяч" артефактов, в том числе самурайский меч японского периода Эдо (1603-1868 годы), который был найден под завалами времен Второй мировой войны. Эти раскопки проводятся перед тем, как площадь будет перепланирована.