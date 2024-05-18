Ключовий елемент загадки про те, як єгиптяни будували піраміди, розгадано

Таємниця єгипетських пірамід давно хвилює людство. Поки одні намагаються містифікувати їхню появу, вигадуючи теорії про причетність до будівництва прибульців, інші вже давно запропонували набагато реалістичніші версії, для яких навіть знайшли археологічні докази. Але багато що все ж досі лишається загадкою. Одну з таких щойно розкрили.

Про що дізналися археологи

Вчені знайшли давно висохлий і похований у піску рукав річки Ніл, який колись протікав поряд з більш ніж 30 пірамідами. Це потенційно може розкрити таємницю того, як стародавні єгиптяни транспортували масивні кам'яні блоки для будівництва.

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64-кілометровий рукав річки, який протікав повз комплекс пірамід Гізи, тисячоліттями був прихований під пустелею і сільськогосподарськими угіддями. Існування стародавньої річки пояснює, чому 31 піраміда була побудована помітним ланцюжком уздовж нині негостинної пустельної смуги в долині Нілу між 4700 і 3700 роками тому.

Смуга поблизу давньоєгипетської столиці Мемфіса включає Велику піраміду Гізи, а також піраміди Хафре, Хеопса і Мікеріноса.



Водний потік стародавньої гілки Ахрамат межує з великою кількістю пірамід, що датуються від Стародавнього царства до Другого проміжного періоду, що охоплює час між Третьою та Тринадцятою династіями / Фото Eman Ghoneim

Археологи давно вважали, що стародавні єгиптяни, мабуть, використовували сусідню водну артерію для переміщення важких матеріалів, які використовувалися для будівництва пірамід. Але ніхто не був упевнений в розташуванні, формі, розмірі або близькості цього водного шляху до місця розташування пірамід.

Провідна авторка дослідження Еман Гонейм з Університету Північної Кароліни у Вілмінгтоні, США, каже, що вона та її колеги використали радіолокаційні супутникові знімки для картографування русла річки, яке вони назвали Ахрамат, що арабською мовою означає "піраміди". Радар дав їм "унікальну можливість проникати крізь піщану поверхню і створювати зображення прихованих об'єктів, включаючи поховані річки і стародавні споруди.

Дослідження в польових умовах і керни осадових порід з місця знахідки підтвердили наявність річки в давнину. Вчені припускають, що в якийсь момент вона почала міліти й засипатися піском, а почалося це, ймовірно, під час великої посухи близько 4200 років тому.

Судячи з даних, піраміди Гізи стояли на плато приблизно в кілометрі від берегів річки. За словами Гонейм, багато пірамід мали "церемоніальну доріжку", яка йшла вздовж річки й закінчувалася біля долинних храмів, що слугували гаванями. Це вказує на те, що річка відігравала "ключову роль у транспортуванні величезних будівельних матеріалів і робітників, необхідних для будівництва пірамід".

Таємниця пірамід

Як саме стародавнім єгиптянам вдалося побудувати такі величезні й довговічні споруди, залишається однією з найбільших загадок історії. Ці важкі матеріали, більшість з яких надходили з півдня, було б набагато легше сплавляти по річці, ніж транспортувати по суші.

Річка також може вказувати на те, чому піраміди були побудовані в різних місцях. Течія води та її об'єм змінювалися з часом, тому царі четвертої династії повинні були робити інший вибір, ніж царі 12-ї династії.