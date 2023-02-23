У Франції знайшли поселення, віком 6 000 років

Неолітичні дольмени та кургани Франції давно відомі, але де і як жили їхні творці досі лишалося загадкою. Під час аерофотозйомки території біля села Le Peu в департаменті Нова Аквітанія дослідники виявили свідчення раннього поселення.

Там жили одні з перших будівельників мегалітичних пам'яток у Європі. Під час розкопок було виявлено частокіл, що оточує кілька дерев'яних будівель, зведених у п'ятому тисячолітті до нашої ери, що робить ці дерев'яні конструкції найдавнішими з тих, що належать до епохи будівельників мегалітичних споруд.

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Що дізналися археологи

Археологи виявили три житлових будинки, кожен близько 13 метрів у довжину .

. Будівлі були згруповані на вершині невеликого пагорба, що височіє над мегалітичним кладовищем Туссон.

Аналіз палеоґрунтів, витягнутих із цього місця, дає змогу припустити, що споруди розташовувалися на мисі, облямованому болотом.

Ці природні захисні споруди були додатково укріплені частоколом і ровом з двома монументальними спорудами, що охороняли вхід в огорожу.

Об'єкт свідчить про існування унікальних монументальних будівель, імовірно, оборонних. Це свідчить про зростання соціальної напруженості в епоху неоліту,

– сказав доктор Вінсент Ар із Французького національного центру наукових досліджень.

Усі будівлі тут були знищені пожежею близько 4400 року до нашої ери. Це дає змогу припустити, що оборона села була недостатньою для захисту жителів під час конфлікту. Однак таке руйнування допомогло зберегти археологічну пам'ятку.

Вчені планують продовжити дослідження цього місця, щоб пролити світло на життя людей, відомих тільки за їхніми пам'ятниками мертвим. Результати вже показують, що їхні поселення мали монументальні масштаби.