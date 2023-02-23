Там жили одни из первых строителей мегалитических памятников в Европе. Во время раскопок был обнаружен частокол, окружающий несколько деревянных построек, возведенных в пятом тысячелетии до нашей эры, что делает эти деревянные конструкции древнейшими из принадлежащих к эпохе строителей мегалитических сооружений.

Интересно Цивилизация Мая оказалась гораздо развитее, чем раньше считали

Что узнали археологи

Археологи обнаружили три жилых дома, каждый около 13 метров в длину .

. Здания были сгруппированы на вершине небольшого холма, возвышающегося над мегалитическим кладбищем Туссон.

Анализ почвы, извлеченной в этой местности, позволяет предположить, что сооружения располагались на мысе, окаймленном болотом.

Эти природные защитные сооружения были дополнительно укреплены частоколом и рвом с двумя монументальными сооружениями, охраняющими вход в ограждение.

Объект свидетельствует о существовании уникальных монументальных построек, вероятно, оборонных. Это свидетельствует о росте социальной напряженности в эпоху неолита,

– сказал доктор Винсент Ар из Французского национального центра научных исследований.

Все постройки здесь были уничтожены пожаром около в 4400 году до нашей эры. Это позволяет предположить, что оборона села была недостаточной для защиты жителей во время конфликта. Однако такое разрушение помогло сохранить археологический памятник.

Ученые планируют продолжить исследование этого места, чтобы пролить свет на жизнь людей, известных только по их памятникам мертвым. Результаты уже показывают, что их поселения имели монументальные масштабы.