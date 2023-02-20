Используя радиолокатор (LiDAR), ученые обнаружили сеть из почти 800 поселений Майя и разветвленную паутину взаимосвязанных "супермагистралей". Эти древние пути состоят из насыпных дорог. Все они (вместе с сотнями городов, городков и деревень, которые соединяют) свидетельствуют о высоком уровне организации доклассической цивилизации.

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О чем узнали ученые

Это первая в мире система супермагистралей, котораю у нас есть,

– говорит ведущий автор исследования Ричард Хансен, профессор антропологии из Университета штата Айдахо.

Известные как сакбы, что означает "белые дороги", эти пути поднимались над запутанными и местами болотистыми лесными массивами. В свой расцвет сакбы были покрыты слоем белой штукатурки, помогавшей смеси глиняного раствора и тщательно добытого камня выглядеть более заметными в лунном свете.

В настоящее время исследователи обнаружили около 177 километров этих дорог. Некоторые из них достигают более 33 метров в ширину. Высота сакбов начинается от всего 40 сантиметров до почти 5 метров над землей.

Марчелло Кануто, профессор антропологии из Университета Тулейн, чья работа цитируется в исследовании, рассказал, что строительство сакбов "было усилием, привлекающим много людей, много труда и координации". Кроме того, это требует определенной иерархии. Развитая инфраструктура влечет однородную "власть для организации тысяч работников", начиная от "производителей извести, специалистов по раствору и карьерам, техников-литологов, архитекторов, специалистов по логистике и сельскохозяйственным закупкам и заканчивая правоохранительными органами и религиозными деятелями".

Это открытие иллюстрирует, насколько разветвленной может быть сеть этой исчезнувшей цивилизации, которая до сих пор остается без внимания.