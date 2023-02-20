Використовуючи радіолокатор (LiDAR), вчені виявили мережу з майже 800 поселень Мая і розгалужену павутину взаємопов'язаних "супермагістралей". Ці стародавні шляхи складаються з насипних доріг. Усі вони (разом із сотнями міст, містечок та сіл, які з'єднують) свідчать про високий рівень організації докласичної цивілізації.

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Про що дізналися вчені

Це перша в світі система супермагістралей, яку ми маємо,

– каже провідний автор дослідження Річард Хансен, професор антропології з Університету штату Айдахо.

Відомі як сакби, що означає "білі дороги", ці шляхи здіймалися над заплутаними й подекуди болотистими лісовими масивами. У свій розквіт сакби були вкриті шаром білої штукатурки, яка допомагала суміші глиняного розчину і ретельно видобутого каменю виглядати більш помітними в місячному світлі.

Наразі дослідники виявили близько 177 кілометрів цих доріг. Деякі з них сягають понад 33 метрів завширшки. Висота сакбів починається від усього 40 сантиметрів до майже 5 метрів над землею.

Марчелло Кануто, професор антропології з Університету Тулейн, чия робота цитується в дослідженні, розповів, що будівництво сакбів "було зусиллям, яке залучало багато людей, багато праці й координації". Крім того, це потребує певної ієрархії. Розвинена інфраструктура тягне за собою однорідну "владу для організації тисяч працівників", починаючи від "виробників вапна, фахівців з розчину і кар'єрів, техніків-літологів, архітекторів, фахівців з логістики та сільськогосподарських закупівель і закінчуючи правоохоронними органами й релігійними діячами".

Це відкриття ілюструє, наскільки розгалуженою може бути мережа цієї зниклої цивілізації, яка досі залишається поза увагою.