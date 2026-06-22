Суміш культури мая та невідомого: у Мексиці знайшли руїни зниклого народу з унікальними рисами

У мексиканському штаті Веракрус науковці натрапили на археологічний об'єкт, який не вписується у звичні рамки історії Мезоамерики. Знахідка поєднує в собі риси культури мая та архітектурні елементи, які раніше ніколи не зустрічалися в цьому регіоні, залишаючи дослідників перед багатьма загадками.

Які секрети приховує Кампо-В'єхо?

Археологи Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) зробили сенсаційне відкриття в містечку Коатепек, що на сході країни. Під час розкопок на ділянці Кампо-В'єхо вони знайшли руїни доіспанського періоду, які мають ознаки впливу цивілізації мая, проте демонструють абсолютно унікальні архітектурні риси. Ці особливості раніше ніколи не фіксували в цій частині країни, що робить знахідку справжнім викликом для істориків, пише видання ScienceAlert.

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Це унікальна, безпрецедентна знахідка,

– прокоментував археолог INAH та один із координаторів розкопок Ліно Еспіноза Гарсія.

Дослідники датують виявлені споруди раннім класичним періодом, який охоплює проміжок між 200 та 600 роками нашої ери. Комплекс складається з платформи, побудованої з вапняку та плитняку, яку прикрашають майже квадратні лінії та фігури.

Проте найбільшу увагу фахівців привернули круглі кам'яні платформи. За словами експертів, подібні циліндричні конструкції є надзвичайно рідкісними для цього регіону і не мають аналогів серед раніше вивчених пам'яток Веракрусу.

Попри значну кількість відкриттів у галузі мезоамериканської археології, це місце стоїть окремо через відсутність прямих паралелей з іншими центрами стародавніх культур.

Ми поки що не маємо жодних записів про кореляцію з іншими стародавніми пам'ятками,

– заявив Альберто Васкес, інший археолог, відповідальний за дослідження ділянки.

Центральним елементом знахідки став масивний моноліт, який вражає своїми розмірами та деталізацією. Висота кам'яної брили становить 1,88 метра, ширина в найширшому місці сягає 1,47 метра, а в найвужчому – 68 сантиметрів.

На поверхні каменя археологи побачили викарбувану сцену, яка має глибоке символічне значення. На барельєфі зображені дві постаті, що належать до тогочасної еліти. Одна з них має виразні риси, характерні для іконографії мая.



Масивний моноліт, знайдений на руїнах / Скриншот 24 Каналу/Зображення INAH



Масивний моноліт, знайдений на руїнах / Скриншот 24 Каналу/Зображення INAH

Науковці вважають, що на моноліті зафіксували ритуал звернення до божества. Персонажі тримають чашу і отримують певну речовину. Експерти припускають, що мова йде про "божественну рідину", якою з високою ймовірністю є вода.

Ліно Еспіноза Гарсія деталізував цю теорію, зазначивши, що зображення може бути відображенням періоду великої посухи, яка колись спіткала цей регіон. У такий спосіб давні мешканці намагалися задобрити вищі сили, щоб отримати життєво необхідний ресурс.



Малюнок дозволяє краще роздивитися зображення на моноліті / Скриншот 24 Каналу/Зображення INAH

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Політичне керівництво країни вже відреагувало на успіх археологів. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час своєї ранкової прес-конференції назвала це відкриття "дуже актуальним". Вона запевнила, що уряд виділить необхідні ресурси для подальшого вивчення та повної реставрації пам'ятки.

Це дає надію, що найближчим часом Кампо-В'єхо розкриє більше таємниць про взаємодію різних культур на території стародавньої Мексики та допоможе зрозуміти, як саме традиції мая поширювалися далеко за межі їхнього основного ареалу проживання.

Археологи розповіли про свої розкопки та показали більше кадрів: дивіться відео