Какие секреты скрывает Кампо-Вьехо?

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) сделали сенсационное открытие в городке Коатепек, расположенном на востоке страны. Во время раскопок на участке Кампо-Вьехо они обнаружили руины доиспанского периода, которые имеют признаки влияния цивилизации майя, однако демонстрируют совершенно уникальные архитектурные черты. Эти особенности ранее никогда не фиксировались в этой части страны, что делает находку настоящим вызовом для историков, пишет издание ScienceAlert.

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Это уникальная, беспрецедентная находка,
– прокомментировал археолог INAH и один из координаторов раскопок Лино Эспиноза Гарсия.

Исследователи датируют обнаруженные сооружения ранним классическим периодом, охватывающим промежуток между 200 и 600 годами нашей эры. Комплекс состоит из платформы, построенной из известняка и плитняка, которую украшают почти квадратные линии и фигуры.

Однако наибольшее внимание специалистов привлекли круглые каменные платформы. По словам экспертов, подобные цилиндрические конструкции являются чрезвычайно редкими для этого региона и не имеют аналогов среди ранее изученных памятников Веракруса.

Несмотря на значительное количество открытий в области мезоамериканской археологии, это место стоит особняком из-за отсутствия прямых параллелей с другими центрами древних культур.

У нас пока нет никаких данных о корреляции с другими древними памятниками,
– заявил Альберто Васкес, другой археолог, ответственный за исследование участка.

Центральным элементом находки стал массивный монолит, который поражает своими размерами и детализацией. Высота каменной глыбы составляет 1,88 метра, ширина в самом широком месте достигает 1,47 метра, а в самом узком — 68 сантиметров.

На поверхности камня археологи обнаружили высеченную сцену, имеющую глубокое символическое значение. На барельефе изображены две фигуры, принадлежащие к элите того времени. Одна из них имеет выразительные черты, характерные для иконографии майя.

Массивный монолит, найденный на руинах
Массивный монолит, найденный на руинах / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH

Массивный монолит, найденный на руинах
Массивный монолит, найденный на руинах / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH

Учёные полагают, что на монолите запечатлён ритуал обращения к божеству. Персонажи держат чашу и получают некое вещество. Эксперты предполагают, что речь идет о "божественной жидкости", которой с высокой вероятностью является вода.

Лино Эспиноза Гарсия подробно изложил эту теорию, отметив, что изображение может отражать период великой засухи, которая когда-то обрушилась на этот регион. Таким образом древние жители пытались умилостивить высшие силы, чтобы получить жизненно необходимый ресурс.

Рисунок позволяет лучше рассмотреть изображение на монолите
Рисунок позволяет лучше рассмотреть изображение на монолите / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH

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Политическое руководство страны уже отреагировало на успех археологов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время своей утренней пресс-конференции назвала это открытие "очень актуальным". Она заверила, что правительство выделит необходимые ресурсы для дальнейшего изучения и полной реставрации памятника.

Это даёт надежду, что в ближайшее время Кампо-Вьехо раскроет больше тайн о взаимодействии различных культур на территории древней Мексики и поможет понять, как именно традиции майя распространялись далеко за пределы их основного ареала проживания.

Археологи рассказали о своих раскопках и показали больше кадров: смотрите видео