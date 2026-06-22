Какие секреты скрывает Кампо-Вьехо?

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) сделали сенсационное открытие в городке Коатепек, расположенном на востоке страны. Во время раскопок на участке Кампо-Вьехо они обнаружили руины доиспанского периода, которые имеют признаки влияния цивилизации майя, однако демонстрируют совершенно уникальные архитектурные черты. Эти особенности ранее никогда не фиксировались в этой части страны, что делает находку настоящим вызовом для историков, пишет издание ScienceAlert.

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Это уникальная, беспрецедентная находка,

– прокомментировал археолог INAH и один из координаторов раскопок Лино Эспиноза Гарсия.

Исследователи датируют обнаруженные сооружения ранним классическим периодом, охватывающим промежуток между 200 и 600 годами нашей эры. Комплекс состоит из платформы, построенной из известняка и плитняка, которую украшают почти квадратные линии и фигуры.

Однако наибольшее внимание специалистов привлекли круглые каменные платформы. По словам экспертов, подобные цилиндрические конструкции являются чрезвычайно редкими для этого региона и не имеют аналогов среди ранее изученных памятников Веракруса.

Несмотря на значительное количество открытий в области мезоамериканской археологии, это место стоит особняком из-за отсутствия прямых параллелей с другими центрами древних культур.

У нас пока нет никаких данных о корреляции с другими древними памятниками,

– заявил Альберто Васкес, другой археолог, ответственный за исследование участка.

Центральным элементом находки стал массивный монолит, который поражает своими размерами и детализацией. Высота каменной глыбы составляет 1,88 метра, ширина в самом широком месте достигает 1,47 метра, а в самом узком — 68 сантиметров.

На поверхности камня археологи обнаружили высеченную сцену, имеющую глубокое символическое значение. На барельефе изображены две фигуры, принадлежащие к элите того времени. Одна из них имеет выразительные черты, характерные для иконографии майя.



Массивный монолит, найденный на руинах / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH



Массивный монолит, найденный на руинах / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH

Учёные полагают, что на монолите запечатлён ритуал обращения к божеству. Персонажи держат чашу и получают некое вещество. Эксперты предполагают, что речь идет о "божественной жидкости", которой с высокой вероятностью является вода.

Лино Эспиноза Гарсия подробно изложил эту теорию, отметив, что изображение может отражать период великой засухи, которая когда-то обрушилась на этот регион. Таким образом древние жители пытались умилостивить высшие силы, чтобы получить жизненно необходимый ресурс.



Рисунок позволяет лучше рассмотреть изображение на монолите / Скриншот 24 Канала / Изображение INAH

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Политическое руководство страны уже отреагировало на успех археологов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время своей утренней пресс-конференции назвала это открытие "очень актуальным". Она заверила, что правительство выделит необходимые ресурсы для дальнейшего изучения и полной реставрации памятника.

Это даёт надежду, что в ближайшее время Кампо-Вьехо раскроет больше тайн о взаимодействии различных культур на территории древней Мексики и поможет понять, как именно традиции майя распространялись далеко за пределы их основного ареала проживания.

Археологи рассказали о своих раскопках и показали больше кадров: смотрите видео