Что скрывал некрополь Скоробор?

Во время раскопок в некрополе Скоробор, расположенном недалеко от знаменитого Бильского городища, археологи наткнулись на редкое захоронение с предметами, не имеющими прямых аналогов в скифской культуре. Несмотря на то, что сама находка была сделана еще в 2017 году, подробная научная дискуссия вокруг нее разгорелась только сейчас, после завершения длительного процесса консервации и изучения. О деталях исследования пишет издание Arkeonews.

Смотрите также Археологическая сенсация: знаменитую резьбу из города Гёбекли-Тепе связали с трипольцами

Погребение датируют последней четвертью VI века до нашей эры. Археологи обнаружили парную могилу: мужчину в возрасте примерно 30–40 лет и молодую женщину, которой было от 18 до 22 лет. Хотя курган ранее был разграблен, злоумышленники оставили научно бесценные вещи.

У головы и ног женщины сохранились остатки кожаной шапки и пояса, обильно украшенных бронзовыми бляшками. Кроме того, в могиле нашли бронзовое зеркало, игральные кости, чернополированную чашу, роговое блюдо и детали деревянного сосуда. Такой набор предметов указывает на высокий социальный статус покойной и ее возможную причастность к ритуальным или сакральным практикам.



Кожаный пояс из захоронения / Фото Ирины Шрамко, Станислава Задникова

Сучасний кондиціонер – це більше, ніж просто охолодження. NORDIS створює системи, що підтримують комфортний мікроклімат у будь-яких умовах. Це якість та надійність, якій довіряють у Європі.

Загадка кожаного головного убора

Наибольшее внимание исследователей привлекла именно шапка. Она имеет форму низкого цилиндра с плоской вершиной, что визуально очень напоминает традиционную хорватскую шапку, известную как "лика".

Ученые отмечают, что техника ее изготовления является нетипичной для Скифии. Вместо привычного золота для отделки использовали мелкие бронзовые пластины в форме скоб, которые крепились к кожаной основе.

Археолог Ирина Шрамко, которая опубликовала результаты исследования в журнале Arts, подчеркивает, что подобная технология характерна для культуры Гальштатского круга, распространенной в Центральной Европе в эпоху раннего железа. Ближайшие аналоги таких изделий встречаются в юго-восточной альпийской зоне и на юге Германии.

Внутренняя часть шапки имела тонкую кожаную подкладку, которая защищала голову от острых металлических креплений и делала головной убор более удобным. Пояс сохранился лишь фрагментарно, однако анализ показал, что его изготовили в той же технике, что и головной убор.



Реконструкция головного убора / Фото Историко-культурный заповедник "Бильск"

Генетические корни и спасение артефактов

Органические материалы, такие как кожа, чрезвычайно редко сохраняются на протяжении тысячелетий. Чтобы спасти находку, специалисты заповедника "Бельск" извлекали предметы вместе с почвой, монолитом. Когда кожа оказалась на воздухе, она начала стремительно разрушаться.

Реставраторы Харьковского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Сергей Омельнюк и Владимир Болотин проводили стабилизацию материала непосредственно в полевых условиях. Работа оказалась технически сложной: кожа морщилась, и ее невозможно было полностью смягчить без риска уничтожения. В итоге реставраторам все же удалось зафиксировать объекты в стабильном состоянии, сохранив их структуру.

Ученые исследовали останки умершей

Сенсационные данные получили и после генетического анализа зубов и костей женщины, который провели в Тартуском университете в Эстонии. Исследование подтвердило генетическое родство покойной с населением Центральной Европы, в частности с племенами яподов, проживавших на территории современной Хорватии.

Это не означает, что женщину можно однозначно идентифицировать по одному этническому признаку, но находка свидетельствует об активных контактах, брачных связях или миграциях отдельных групп из Центральной Европы в район Бильского городища.

Смотрите также Загадка тысячелетней давности: посреди поля в Словакии нашли 77 обезглавленных скелетов

Бильск как центр древних цивилизаций

Бильское городище в Полтавской области считается одним из важнейших объектов раннего железного века в Восточной Европе. Многие исследователи отождествляют его с городом Гелон, который описывал древнегреческий историк Геродот. Это был не просто форпост, а огромный политический и культурный центр на пересечении торговых путей между греческими колониями, кочевыми скифами и оседлыми общинами лесостепи.

Некрополь Скоробор, где обнаружили кожаную шапку, является одним из крупнейших могильников, связанных с городищем. Хотя ученые исследовали менее сотни курганов из более чем тысячи, каждая находка добавляет новые детали к пониманию общества того времени. Использование бронзы вместо золота в одежде знатной женщины указывает на то, что ценность этих вещей заключалась не в стоимости металла, а в идентичности, статусе и родовых традициях.

В настоящее время артефакты планируется внести в Государственный реестр национального культурного наследия Украины, а впоследствии они станут частью экспозиции в Полтаве.