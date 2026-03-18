Неприступна варта: на висоті понад 2000 метрів знайшли військову базу римлян

На запаморочливій висоті, де повітря стає розрідженим, дослідники натрапили на сліди перебування однієї з наймогутніших армій стародавнього світу. Ця знахідка змушує істориків переглянути стратегію просування римських легіонів крізь європейські хребти.

Які секрети ховали Альпи протягом двох тисячоліть?

У швейцарському кантоні Граубюнден, на висоті близько 2200 метрів над рівнем моря, дослідники ідентифікували раніше невідомий військовий табір римлян. Об'єкт розташований у коридорі Кольм ла Рунга, що височіє над відомим місцем битви Оберхальбштайн. Ця знахідка стала можливою завдяки зусиллям волонтера, який восени 2023 року помітив нетипову структуру рельєфу під час вивчення місцевості за допомогою високоточних цифрових моделей, пише Popular Mechanics.

Для детального вивчення об'єкта вчені застосували технологію LiDAR – лазерне сканування земної поверхні, яке фіксує навіть мінімальні перепади висоти та створює детальне зображення ландшафту. Отримані дані підтвердили наявність штучних укріплень: вершину пагорба захищали три оборонні рови та вал з насипами.

Табір залишався недоторканим протягом 2000 років завдяки своєму важкодоступному розташуванню.

Стратегічний вибір місця для будівництва фортеці вражає своєю продуманістю. З цієї точки солдати мали ідеальний огляд на чотири ключові долини: Ландвассерталь, Альбулаталь, Домлешг та Сурсес.

Окрім цього, під повним контролем легіонерів опинився важливий гірський перевал Ленцерхайде, який у ті часи був інтенсивно завантаженим транспортним шляхом. Таке розташування дозволяло римському гарнізону заздалегідь помічати будь-які переміщення ворожих сил у регіоні.

У серпні група студентів Базельського університету разом із волонтерами провела польові дослідження всередині системи валів. Археологи виявили численні предмети військового спорядження, серед яких були цвяхи для взуття та свинцеві кулі для пращ.

Найважливішим доказом став відбиток печатки Третього легіону на металевих снарядах. Це підтверджує прямий зв'язок табору з битвою при Крап Сес, у якій брав участь цей підрозділ. Датування знайдених артефактів вказує на те, що база функціонувала у 20 – 10 роках до нашої ери.

На жаль, жодних фото об'єкта поки немає.

Що дає нам це відкриття?

Це відкриття має величезне значення для світової науки, оскільки дозволяє з максимальною точністю реконструювати маршрути просування римської армії територією сучасної Швейцарії, пише AOL Media. Тепер історики можуть простежити шлях військ від Бергелля через перевал Септімер до району Тіфенкастеля, а звідти – у напрямку міста Кур та долини Альпійського Рейну.